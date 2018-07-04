

Юрий Зиссер

вынесенное судом решение

«Бизнес! Не хочешь давать взятки — ничего не продавай нашему госсектору, —на своей странице в Фейсбуке. — В Беларуси откаты за госзаказы — не эпизод, а сама система функционирования нашего государства, в основе которой лежат непрозрачность и искусственные ограничения (лицензирование, квоты, надуманные требования и т.д.) всей действующей системы госзакупок. Функционирование системы обеспечивается подбором на «закупочные» должности случайных (точнее, неслучайных) кадров в сочетании с их низкой зарплатой (по сравнению с суммами, за которые они отвечают) и существующей системой тендеров, при которой конкуренция отсутствует, потому что тендерные требования изначально разрабатываются под конкретного поставщика, после чего у тендерной комиссии просто не остается выбора. Вот почему мы с вами платим двойные цены за всё — от квартплаты до лекарств.В данном случае суд проигнорировал реальность как минимум части сделок и избрал не какую-то одну меру сурового наказания, а три одновременно: и 6 лет тюрьмы, и гигантский штраф с ИМХО недоказанной суммы, и конфискацию имущества. Хотя для публичной порки вполне достаточно было выбрать одно или два из них.Ну теперь точно от инвесторов в Беларуси не будет отбоя».