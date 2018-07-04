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Зиссер о приговоре Кныровичу: "Ну теперь точно от инвесторов в Беларуси не будет отбоя"
Юрий Зиссер
«Бизнес! Не хочешь давать взятки — ничего не продавай нашему госсектору, —
В данном случае суд проигнорировал реальность как минимум части сделок и избрал не какую-то одну меру сурового наказания, а три одновременно: и 6 лет тюрьмы, и гигантский штраф с ИМХО недоказанной суммы, и конфискацию имущества. Хотя для публичной порки вполне достаточно было выбрать одно или два из них.
Ну теперь точно от инвесторов в Беларуси не будет отбоя».
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