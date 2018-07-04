​Страны Европы усиливают контроль на границе из-за мигрантов

Всё больше европейских стран ужесточают контроль на границе из-за незаконных мигрантов.

В правительстве Чехии заявили, что не хотят, чтобы вслед за Австрией и Германией транзитные центры для нелегалов были открыты и у них. В свою очередь, руководство Италии называет закрытие границ внутри Шенгена безответственным и недальновидным шагом. Ну, а Вена ждёт от Берлина разъяснений относительно создания транзитных центров на границе Австрии.