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"Брат, не эмигрируй!". Борьба за работников в Литве вышла на новый уровень

05.07.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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Литовские компании, сталкивающиеся с нехваткой работников, ищут новый способ привлечения специалистов. О своей репутации сейчас думают не только банки и компании ИТ, но и строительные компании в Литве.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Брат, не эмигрируй! Заработать можно и в Литве!», — такое объявление в последнее время можно увидеть на одном из рекламных стендов в Вильнюсе.

На нем изображен мужчина в строительной каске и сказано, что зарплата составляет 22 289 евро. Директор компании Valandinis Игнас Марцишаускас, заказавший эту рекламу, сказал DELFI, что 22 289 евро — это зарплата «на бумаге».

Глава компании пояснил, что они работают с другими строительными компаниями и помогают им, если тем не хватает работников.

«Мы можем на время обеспечить их рабочей силой», — сказал он. По этой причине в компании Valandinis всего 4 работника, а со строителями подписывают субподрядческий договор. Сами строители работают по справке об индивидуальной деятельности.

«Основная весть, если работать, можно заработать и в Литве. Она предназначена для строителей. Эффективность велика. Все интересуются, нам звонят, задают много вопросов. Я думаю, этот шаг оправдал себя», — сказал о рекламе Марцишаускас.

Он заметил, что рекламу придумали, поскольку не хватает работников и хотелось сделать компанию более известной.

Это не единственная реклама такого толка, когда компания рекламирует себя как работодателя. К примеру, на улицах недавно была реклама центра ИТ Danske Bank, на которой был изображен персонаж из мультфильма Dragon Ball и сказано: «Стань профессионалом, работая с проектами ИТ!»

Специалист по маркетингу Ритис Бурачас заметил, что в разных секторах эффективность такой рекламы разная. «Если брать кафе и розничную торговлю, то там такое происходило всегда. Другие компании ищут другие места, где можно найти специалистов определенной квалификации — в специализированных изданиях, на порталах, на форумах», — сказал он. По его словам, такая реклама может быть довольно эффективной.

По его словам, такая реклама может быть довольно эффективной. «Необязательно работающий человек ищет работу, но, увидев такую рекламу, он задумается, может, там он себя сможет лучше реализовать и т.д.», — сказал Бурачас. Но он заметил, что высококвалифицированных работников и руководителей таким объявлением не привлечешь. По данным Литовской биржи труда, в мае во всей Литве было зарегистрировано на треть больше вакансий, чем людей, вставших на биржу.

В числе пользующихся спросом специальностей в Литве значатся водители большегрузных машин и грузовых машин, продавцы, повара, водители легковых авто, такси, фургонов, специалисты в сфере маркетинга, водопроводчики, мясники, раздельщики рыбы.

На 1 июня в Литве было 140 200 безработных. Уровень безработицы в конце мая составлял 8,1%. По данным Департамента статистики, средняя зарплата «на бумаге» в первом квартале 2018 года в Вильнюсском регионе составляла 1 000,3 евро. В центральной и западной Литве средняя зарплата «на бумаге» была 816,5 евро.

Больше всего на рынок труда влияет эмиграция и старение общества. В мае впервые был зафиксирован приток иммигрантов, превысивший данные эмиграции. По предварительным данным, из Литвы уехали 3084 человек, а приехали — 3627.

 
 
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Литовские компании, сталкивающиеся с нехваткой работников, ищут новый способ привлечения специалистов. О своей репутации сейчас думают не только банки и компании...
 
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