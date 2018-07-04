В Гродно одна женщина обманула знакомых на 2,5 тысячи рублей, а вот вторая - на 105 тысяч

В Гродно возбуждены уголовные дела в отношении женщин, которые выманили деньги у своих знакомых. Одна из гродненок обманула троих человек на 2,5 тысячи белорусских рублей, вторая выманила у двух доверчивых граждан побольше — 105 тысяч. Обеих обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.





В первом случае 35-летняя жительница Гродно подозревается в том, что периодически занимала деньги у двух знакомых. За семь лет в ней руки к злоумышленнице попало 2,5 тысячи рублей, отдавать их она не спешила. Потерпевшие пытались решить вопрос мирно, но когда стало ясно, что денег им не видать, обратились за помощью в правоохранительные органы, сообщает милиция региона. Если вина женщины в мошенничестве будет доказана, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Во втором случае неработающая жительница Гродно с мая 2016 по март 2018 года завладела 105,4 тысячами рублей. Деньги она выманила у троих человек, сообщается на сайте МВД.

Если ее вина будет доказана, ей грозит до до десяти лет с конфискацией имущества.