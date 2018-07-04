Рейтинг зимних шин 2018 года: для легковых авто, кроссоверов, внедорожников

Зимнюю резину покупают с расчётом на то, что она прослужит несколько лет. Поэтому и выбирать её нужно вдумчиво, чтобы в будущем не пожалеть.

Лучшие зимние шины не только гарантируют безопасность, но и дарят приятные впечатления от вождения на десятки тысяч километров.

Из чего выбирать

Водители – люди консервативные. Они редко меняют марку автомобиля и масла, заправочную станцию и автосервисный центр. Да и с покрышками то же самое: мол, отъездили, поэтому возьму такие же или что-нибудь того же производителя. Но что если совместить личный опыт с мнением профессионалов? Они могут сравнивать, а значит, оперировать фактами.



Что считать зимней резиной? Подробнее

Наиболее детальную и объективную информацию об автопокрышках дают профильные европейские журналы. У них есть собственные ресурсы, чтобы арендовать полигон и протестировать на нём купленные в обычных магазинах шины. Лучшими признаются те модели, которым удастся не ошибиться ни в одном из тестов на безопасность, причём как на сухом и мокром асфальте, так и на снегу.

195/65 R15

В топ-3 рейтинга самой надёжной зимней резины 195/65 R15 немецкое сообщество ADAC включило Continental WinterContact TS 860, ESA+ Tecar Super Grip 9 и Kleber Krisalp HP3.

Типоразмер 195/65 R15 подходит для Audi A3 и A4, BMW 3 и 5 серии, Citroen C3 и C4, Mercedes-Benz B- и C-класс, VW Golf и VW Passat.

205/55 R16

Чтобы не встретить на своём пути неприятности, итальянский журнал Al Volante рекомендовал купить на зиму 2018 года Continental WinterContact TS 860, Bridgestone Blizzak LM001 и Goodyear UltraGrip 9.

Типоразмер 205/55 R16 применяется на Audi A4 и A6, Mazda 5 и Mazda 6, Opel Astra и Vectra, VW Sharan и Touran.

215/65 R16

По результатам испытаний словацкого печатного издания Autozurnal рекомендации получили Continental WinterContact TS 850 P, Dunlop Winter Sport 5 или Nokian WR D4.

Типоразмер 215/65 R16 устанавливают на Audi Q3, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Renault Duster, VW Tiguan.

Где купить?

Интернет-магазин shd.by – это сотни моделей зимних шин по низким ценам. Ассортимент состоит из товаров бюджетного, среднего и премиального сегментов. На выбор представлены шины R13–R24 из России, Украины, Европы, Америки и Азии. Для удобного подбора зимней резины предусмотрены фильтры по стоимости и марке автомобиля.

Все товары в интернет-магазине «Шинный двор» сертифицированы и имеют двухлетнюю гарантию. Заказы доставляются по всей Беларуси, а срок ожидания не превышает двух рабочих дней.