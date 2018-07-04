ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг зимних шин 2018 года: для легковых авто, кроссоверов, внедорожников

05.07.2018 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Рейтинг зимних шин 2018 года: для легковых авто, кроссоверов, внедорожников
Фото из открытых источников

Зимнюю резину покупают с расчётом на то, что она прослужит несколько лет. Поэтому и выбирать её нужно вдумчиво, чтобы в будущем не пожалеть.

Лучшие зимние шины не только гарантируют безопасность, но и дарят приятные впечатления от вождения на десятки тысяч километров.

Из чего выбирать

Водители – люди консервативные. Они редко меняют марку автомобиля и масла, заправочную станцию и автосервисный центр. Да и с покрышками то же самое: мол, отъездили, поэтому возьму такие же или что-нибудь того же производителя. Но что если совместить личный опыт с мнением профессионалов? Они могут сравнивать, а значит, оперировать фактами.

Рейтинг зимних шин 2018 года: для легковых авто, кроссоверов, внедорожников
Что считать зимней резиной?
Подробнее

Наиболее детальную и объективную информацию об автопокрышках дают профильные европейские журналы. У них есть собственные ресурсы, чтобы арендовать полигон и протестировать на нём купленные в обычных магазинах шины. Лучшими признаются те модели, которым удастся не ошибиться ни в одном из тестов на безопасность, причём как на сухом и мокром асфальте, так и на снегу.

195/65 R15

В топ-3 рейтинга самой надёжной зимней резины 195/65 R15 немецкое сообщество ADAC включило Continental WinterContact TS 860, ESA+ Tecar Super Grip 9 и Kleber Krisalp HP3.

Типоразмер 195/65 R15 подходит для Audi A3 и A4, BMW 3 и 5 серии, Citroen C3 и C4, Mercedes-Benz B- и C-класс, VW Golf и VW Passat.

205/55 R16

Чтобы не встретить на своём пути неприятности, итальянский журнал Al Volante рекомендовал купить на зиму 2018 года Continental WinterContact TS 860, Bridgestone Blizzak LM001 и Goodyear UltraGrip 9.

Типоразмер 205/55 R16 применяется на Audi A4 и A6, Mazda 5 и Mazda 6, Opel Astra и Vectra, VW Sharan и Touran.

215/65 R16

По результатам испытаний словацкого печатного издания Autozurnal рекомендации получили Continental WinterContact TS 850 P, Dunlop Winter Sport 5 или Nokian WR D4.

Типоразмер 215/65 R16 устанавливают на Audi Q3, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Renault Duster, VW Tiguan.

Где купить?

Интернет-магазин shd.by – это сотни моделей зимних шин по низким ценам. Ассортимент состоит из товаров бюджетного, среднего и премиального сегментов. На выбор представлены шины R13–R24 из России, Украины, Европы, Америки и Азии. Для удобного подбора зимней резины предусмотрены фильтры по стоимости и марке автомобиля.

Все товары в интернет-магазине «Шинный двор» сертифицированы и имеют двухлетнюю гарантию. Заказы доставляются по всей Беларуси, а срок ожидания не превышает двух рабочих дней.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимнюю резину покупают с расчётом на то, что она прослужит несколько лет. Поэтому и выбирать её нужно вдумчиво, чтобы в будущем не пожалеть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный праздник Купалье пройдет завтра в на берегу озера Городище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика