​Миллиардер Павел Грудинин ушёл от жены

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод, сообщают местные СМИ.

Говорится, что миллиардер бросил свою супругу Ирину.

Суд рассмотрит заявление Грудинина 16 июля. Также сообщается, что жена Грудинина тяжело переживает решение мужа развестись, ведь они венчались.

По данным СМИ, Грудинин и его супруга Ирина вместе прожили 30 лет, у них есть два сына. Некоторые источники сообщили, что причиной развода стала новая любовь миллиардера (даже говорят о тайной второй семье, которую Грудинин скрывал несколько лет).