У школьников есть возможность заработать во время каникул

У школьников сейчас замечательная пора – каникулы. А значит, много свободного времени. Каждый проводит его по-своему – с друзьями, в интернете, у дедушек и бабушек в деревне, в оздоровительных лагерях…

А есть и те, кто решил несколько летних деньков посвятить труду.

Найти подработку сегодня не просто, особенно школьникам. Наверняка каждый взрослый помнит, как хотелось в детском возрасте собственных карманных денег.

Хорошее решение этой задачи предлагает РК БРСМ. Желающих потрудиться приглашают в студотряды. Правда, необходимым условием является возраст – от 14 лет. Ну и, конечно, желание работать.

Первый такой отряд – «Максимум», имени И. М. Кобзуна, состоящий из ребят аг. Волынцы и соседних деревень, трудился в ОАО «Прудинки». В эту смену ребята работали полеводами.

Довольны как работодатели, так и сами студотрядовцы.

— Мы сотрудничаем с организациями района, собираем заявки на вакантные места, где могли бы поработать учащиеся школ, — говорит первый секретарь РК БРСМ Дарья Соколовская. – Недостатка в желающих вступить в стройотряд нет. Будем работать и в лесопитомнике лесхоза. Так что «Максимум» — только первая трудовая ласточка.

Некоторые ребята уже не первый год подрабатывают таким образом.

Заместитель командира отряда Даниил Богданович и в прошлом году работал в строй-отряде. Тогда трудились на уборке картофеля. «Это хорошая возможность не только учиться со своими друзьями, отдыхать, но и поработать вместе», – считает он.

Впереди ещё два месяца каникул, и тот, кто захочет совместить их с полезным и достойно оплачиваемым трудом, может обращаться в РК БРСМ.

Анна ЗИМАЦКАЯ.