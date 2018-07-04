ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У школьников есть возможность заработать во время каникул

05.07.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

У школьников сейчас замечательная пора – каникулы. А значит, много свободного времени. Каждый проводит его по-своему – с друзьями, в интернете, у дедушек и бабушек в деревне, в оздоровительных лагерях…
А есть и те, кто решил несколько летних деньков посвятить труду.

У школьников есть возможность заработать во время каникул

Найти подработку сегодня не просто, особенно школьникам. Наверняка каждый взрослый помнит, как хотелось в детском возрасте собственных карманных денег.
Хорошее решение этой задачи предлагает РК БРСМ. Желающих потрудиться приглашают в студотряды. Правда, необходимым условием является возраст – от 14 лет. Ну и, конечно, желание работать.
Первый такой отряд – «Максимум», имени И. М. Кобзуна, состоящий из ребят аг. Волынцы и соседних деревень, трудился в ОАО «Прудинки». В эту смену ребята работали полеводами.
Довольны как работодатели, так и сами студотрядовцы.
— Мы сотрудничаем с организациями района, собираем заявки на вакантные места, где могли бы поработать учащиеся школ, — говорит первый секретарь РК БРСМ Дарья Соколовская. – Недостатка в желающих вступить в стройотряд нет. Будем работать и в лесопитомнике лесхоза. Так что «Максимум» — только первая трудовая ласточка.
Некоторые ребята уже не первый год подрабатывают таким образом.
Заместитель командира отряда Даниил Богданович и в прошлом году работал в строй-отряде. Тогда трудились на уборке картофеля. «Это хорошая возможность не только учиться со своими друзьями, отдыхать, но и поработать вместе», – считает он.
Впереди ещё два месяца каникул, и тот, кто захочет совместить их с полезным и достойно оплачиваемым трудом, может обращаться в РК БРСМ.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> У школьников сейчас замечательная пора – каникулы. А значит, много свободного времени. Каждый проводит его по-своему – с друзьями, в интернете, у дедушек и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле авто без водителя катилось прямо на дорогу, но ситуацию спас очевидец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика