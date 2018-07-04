Определены места для выгула собак

Решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 31.05.2018 № 581 «Об определении мест выгула собак на территории города Верхнедвинска» определены следующие места для выгула домашних собак в городе Верхнедвинске: территория, расположенная между зданием № 72 по улице Первомайской и улицей Григоровича;

территория, расположенная с левой стороны от дороги за бывшей производственной базой дочернего коммунального унитарного строительного предприятия «Верхнедвинская передвижная механизированная колонна-44» по улице Первомайской при движении в направлении агрогородка Бельковщина;

урочище Руля за пределами территории Парка труда;

территория, расположенная с правой стороны от дороги при движении в направлении города Полоцка по улице Советской за административным зданием Верхнедвинского районного производственно-сбытового участка Полоцкого отделения филиала «Энергосбыт» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго»;

территория, прилегающая к гаражному массиву по улице Карла Маркса при движении в направлении реки Западная Двина.

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