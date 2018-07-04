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Определены места для выгула собак
05.07.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 31.05.2018 № 581 «Об определении мест выгула собак на территории города Верхнедвинска» определены следующие места для выгула домашних собак в городе Верхнедвинске: территория, расположенная между зданием № 72 по улице Первомайской и улицей Григоровича;
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> Решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 31.05.2018 № 581 «Об определении мест выгула собак на территории города Верхнедвинска» определены...
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