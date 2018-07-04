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51-летняя Татьяна Лазарева уже два года не живет с мужем. Спустя 20 лет совместной жизни

05.07.2018 12:21 — Разное | Tut.by  
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Знакомые всем с экранов телевизоров юмористы и телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались. Уже два года коллеги не живут вместе, хотя на развод пока никто не подавал. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на интервью Лазаревой YouTube-каналу «А поговорить?». По словам актрисы, они с супругом «проживают какую-то новую жизнь по отдельности».


О переезде на побережье Средиземного моря Лазарева задумывалась давно, а приехав в Испанию на несколько недель, решила остаться навсегда. Кроме того, в Москве у телеведущей не осталось ничего, что могло бы удержать ее от кардинальных перемен. Так, одной из причин, побудивших ее жить в Испании, она назвала хорошую школу. По словам Татьяны, решение устроило всех, «кроме Михаила».

— У меня работы и там, и тут нет. В Москве школу я не найду, которая меня устроит. Буду лучше здесь. Все это решение приняли, кроме Михаила, — призналась Лазарева.

— Он говорит: «А я, мама, я что буду делать?» — «Я не знаю, что тебе делать. Делай что хочешь», — пересказала она их разговор. В итоге супруги решили, что Шац останется в Москве, и они будут ездить «туда-сюда».


Татьяна проводит свободное время с дочерью в городе Марбелья. 11-летняя Антонина уже ходит в школу в Испании. Фото: Инстаграм

Актриса подчеркнула, что Шац для нее — «самый близкий человек».

— У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево, я вижу, у меня своя история, и мне тоже клево, — пояснила она.

Актриса рассказала, что в Испании все дешевле, чем в России, и «не надо никаких понтов».

Лазарева и Шац вместе с 1998 года. Официальный брак они заключили в мае 2011 года. У пары есть две дочери, также у Лазаревой есть сын от первого брака.

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По словам Лазаревой, они с супругом "проживают какую-то новую жизнь по отдельности".
 
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