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51-летняя Татьяна Лазарева уже два года не живет с мужем. Спустя 20 лет совместной жизни
Знакомые всем с экранов телевизоров юмористы и телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались. Уже два года коллеги не живут вместе, хотя на развод пока никто не подавал. Об этом
О переезде на побережье Средиземного моря Лазарева задумывалась давно, а приехав в Испанию на несколько недель, решила остаться навсегда. Кроме того, в Москве у телеведущей не осталось ничего, что могло бы удержать ее от кардинальных перемен. Так, одной из причин, побудивших ее жить в Испании, она назвала хорошую школу. По словам Татьяны, решение устроило всех, «кроме Михаила».
— У меня работы и там, и тут нет. В Москве школу я не найду, которая меня устроит. Буду лучше здесь. Все это решение приняли, кроме Михаила, — призналась Лазарева.
— Он говорит: «А я, мама, я что буду делать?» — «Я не знаю, что тебе делать. Делай что хочешь», — пересказала она их разговор. В итоге супруги решили, что Шац останется в Москве, и они будут ездить «туда-сюда».
Актриса подчеркнула, что Шац для нее — «самый близкий человек».
— У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево, я вижу, у меня своя история, и мне тоже клево, — пояснила она.
Актриса рассказала, что в Испании все дешевле, чем в России, и «не надо никаких понтов».
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По словам Лазаревой, они с супругом "проживают какую-то новую жизнь по отдельности".
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