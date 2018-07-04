​Мощный шторм бушует во Франции

Во Франции без света остались 200 тысяч домов из-за мощного шторма.

Наиболее сложная ситуация – в департаментах Дордонь, Коррез, Шаранта и Атлантические Пирренеи.Сильный ветер валит линии электропередачи и повреждает дома. На некоторые районы обрушился град размером с теннисный мяч. Жертвой стихии стал один человек (на него упало дерево).