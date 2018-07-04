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И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны
05.07.2018 — Разное | Soligorsk News
24 июня 2018 0:37 2427
И пусть горит "Свеча памяти". В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны
22 июня в Солигорске вспоминали тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Акция «Свеча память» была организована миссионерским отделом и молодёжным братством святых Петра и Февронии Муромских кафедрального собора Рождества Христова.
Ее участниками, пришедшими зажечь свечу в память о жертвах военного лихолетья, стали люди разного возраста и социального положения. Горящие в их руках свечи и лампады стали символом того, что в людских сердцах жива память о трагедии, о миллионах павших на поле боя, умерших от ран и болезней в госпиталях, замученных в концлагерях…
Во время вечера памяти и скорби была отслужена заупокойная лития. Прозвучали также стихи в исполнении авторов солигорского творческого клуба «Лабиринт» и песни в исполнении хора собора Рождества Христова.
Эта патриотическая акция стала доброй традицией, к участию в которой горожане откликаются зовом своих сердец в память о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной жизнью.
Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото— Александра Бровушкина.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 июня 2018 0:37 2427 И пусть горит "Свеча памяти". В Солигорске почтили память...
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