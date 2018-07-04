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И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны

05.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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24 июня 2018 0:37 2427

И пусть горит "Свеча памяти". В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Александра Бровушкина

22 июня в Солигорске вспоминали тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Акция «Свеча память» была организована миссионерским отделом и молодёжным братством святых Петра и Февронии Муромских кафедрального собора Рождества Христова. 

И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны

Ее участниками, пришедшими зажечь свечу в память о жертвах военного лихолетья, стали люди разного возраста и социального положения. Горящие в их руках свечи и лампады стали символом того, что в людских сердцах жива память о трагедии, о миллионах павших на поле боя, умерших от ран и болезней в госпиталях, замученных в концлагерях…

И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны
И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны
И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны

Во время вечера памяти и скорби была отслужена заупокойная лития. Прозвучали также стихи в исполнении авторов солигорского творческого клуба «Лабиринт» и песни в исполнении хора собора Рождества Христова.

И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны
И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны
И пусть горит «Свеча памяти». В Солигорске почтили память жертв Великой Отечественной войны

Эта патриотическая акция стала доброй традицией, к участию в которой горожане откликаются зовом своих сердец в память о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной жизнью.

Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото— Александра Бровушкина.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 июня 2018 0:37 2427 И пусть горит "Свеча памяти". В Солигорске почтили память...
 
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