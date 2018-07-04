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Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

05.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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22 июня 2018 22:50 1653

Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Каждый уходящий год все более и более отдаляет нас от событий того времени. Многие из воинов-победителей, живые свидетели той страшной эпохи уходят из жизни, унося с собой память, неповторимые и важные подробности истории. Все более актуальным становится вопрос: все ли мы знаем о войне, об истинной цене Победы и что сохраним для потомков?

Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

22 июня текущего года День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне, по традиции собрал своих друзей — ветеранов и юных жителей г. Солигорска, будущее нашей страны. Организатором мероприятия выступил ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

Встреча проходила в танцевальном фойе Дворца. Мероприятия началось с просмотра документального фильма о первых днях Великой Отечественной.

Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

Ветеран ВОВ Филипп Лёгкий поделился воспоминаниями о том, где застало его страшное известие о начале трагических событий. На какую-то минуту ветеран окунулся в атмосферу своего фронтового прошлого, вспоминал свои военные дороги, погибших товарищей… В адрес ветеранов прозвучало много самых теплых слов благодарности за их великий подвиг, преданность Родине, самоотверженность и самопожертвование. Участники мероприятия почтили память миллионов погибших в годы войны минутой молчания.

Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

«Память о событиях Великой Отечественной войны передается из поколения в поколение, и мы свято храним ее. Сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти всем, кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее. Сегодня все наши помыслы, каждое биение нашего сердца связаны с болью об ушедших. Мы благодарим Вас за мирные дни сегодня! Низкий поклон Вам, дорогие ветераны!» — с таким обращением к ветеранам выступил клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи протоиерей Димитрий Васильев.

Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска
Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби прошла на базе Дворца культуры г. Солигорска

В концертной программе, в соответствии с датой, звучали в основном песни военных лет, песни нашей Победы. Зрители тепло принимали выступления солистов ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» Светлану Атопкину, Николая Холода, Ингу Иванову, а также по достоинству оценили мастерство поэтов из клубного объединения творческих людей «Лабиринт», действующего при Дворце культуры г.Солигорска Нины Семенович, Валентины Поповой, Любови Ермакович, Сергея Масаковского и совсем начинающих поэтов клубного объединения «ЛАБИРИНТ» Никиты Дворякова и Любови Кругловой.

Есть твердая уверенность, что встречи с людьми этого поколения будут способствовать укреплению патриотического духа молодежи, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству.

Автор статьи и фото: Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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22 июня 2018 22:50 1653 Встреча с ветеранами ВОВ в честь Дня памяти и скорби...
 
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