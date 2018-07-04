



Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на бензин, отметив, что Вашингтон «защищает» многих членов организации, не получая взамен большой выгоды.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», - заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Он добавил, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимовыгода, и призвал организацию «снизить цены прямо сейчас». Президент США не уточнил, о какой защите идет речь и какие суммы страна получает от таких действий, пишет РБК .

Страны ОПЕК+ 23 июня договорились повысить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, с такой инициативой выступили Россия и Саудовская Аравия.

В середине июня Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть. Такое заявление он сделал после того, как цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе 75,8 долларов за баррель, на фоне чего стоимость одного галлона бензина (3,8 л) в США выросла до 3 долларов.

В конце июня Трамп рассказал, что договорился с королем Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки. При этом в заявлении саудовской стороны слов об увеличении добычи не было.