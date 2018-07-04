​Туринский «Ювентус» предлагает Криштиану Роналду контракт на сумму в 30 миллионов евро

Один из лучших футболистов мира – Криштиану Роналду – после того как сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира, сосредоточился на решении карьерных вопросов.

Туринский «Ювентус» предлагает португальцу контракт на сумму в 30 миллионов евро. Специалисты считают, что именно в эту команду перейдёт Роналду. А бывший генеральный директор «Юве» Лучано Моджи сообщил, что Роналду уже подписал контракт. Мадридский «Реал» запросил за футболиста 100 миллионов евро отступных.