|
В Жлобинском районе будет проводиться комплекс мероприятий «Встречная полоса!»
05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В период с 6 по 16 июня 2018 года на территории Жлобинского района будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса!».
С начала 2018 года на территории Жлобинского района сотрудниками ГАИ выявлено 91 нарушение Правил дорожного движения, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь.
Обгон - самый опасный маневр при вождении автомобиля. Причем он одинаково опасен для обгоняющего, для обгоняемого и для встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП.
Помимо общих требований, перечисленных в правилах дорожного движения, при совершении обгона полезно знать ряд технических приемов, помогающих совершить обгон безопасно:
Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период с 6 по 16 июня 2018 года на территории Жлобинского района будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса!». С начала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)