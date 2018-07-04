ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жлобинском районе будет проводиться комплекс мероприятий «Встречная полоса!»

05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Жлобинском районе будет проводиться комплекс мероприятий «Встречная полоса!»

В  период с 6 по 16 июня 2018 года на территории Жлобинского района будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса!».

С начала 2018 года на территории Жлобинского района сотрудниками ГАИ выявлено 91 нарушение Правил дорожного движения, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь. 

Обгон - самый опасный маневр при вождении автомобиля. Причем он одинаково опасен для обгоняющего, для обгоняемого и для встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП.

Помимо общих требований, перечисленных в правилах дорожного движения, при совершении обгона полезно знать ряд технических приемов, помогающих совершить обгон безопасно:

  • постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади. Нужно следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;
  • не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;
  • не нужно приближаться сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;
  • всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать - в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от  2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В  период с 6 по 16 июня 2018 года на территории Жлобинского района будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса!». С начала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина собирала вишни и провалилась в колодец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика