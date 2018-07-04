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Законы Вселенной: игнорировать нельзя

05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Законы Вселенной: игнорировать нельзя

Хотим мы того или нет, жизнь развивается по своим законам. Считаться ли с ними – дело каждого, но незнание не освобождает от ответственности.

Закон пустоты. Всё начинается с пустоты, но пустота всегда заполняется. Чтобы в жизни что-то изменилось или проявилось, нужно освободить место и подготовить почву, избавившись от ложных убеждений и старых привычек. «Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево!» Джим Рон

Закон шлагбаума. Возможности не даются впрок. Они появляются после принятия внутреннего решения. Важно решиться пересечь шлагбаум как условное препятствие. Сила намерения откроет пути для его реализации. «Вам никогда не даётся желание без силы его осуществить». Ричард Бах

Закон нейтрального положения. Чтобы изменить направление своей жизни, нужно остановиться. «Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя». Николай Гоголь

Закон платы. Мы платим как за действие, так и за бездействие – правда, разную цену. Бездействие обходится дороже, а избегание ошибок и неудач не делает нас счастливыми. Если затягиваете принятие решения, значит, вы уже приняли решение оставить всё постарому.

Закон мышления. Мысль материальна. Всё, что думаем, о чём мечтаем и чего боимся, неизменно проявляется в реальности. «Человек – это то, о чём он думает в течение дня». Эмерсон

Закон причины и следствия. Всё, что происходит в жизни, — следствие мыслей и поступков, и если что-то идёт не так, причину нужно искать не во внешнем мире. «Недалёкие люди верят в удачу, сильные – в причину и следствие». Эмерсон

Закон притяжения. Жизнь всегда отвечает взаимностью и оправдывает ожидания. Мы получаем то, что ожидаем. Мысль, которой мы уделяем время, действует как магнит, притягивая в нашу жизнь события. «На что ты рассчитываешь, то и обретёшь». Аристотель

Закон подобия. Подобное притягивает подобное. В нашей жизни нет случайностей и совпадений. Мы привлекаем то, что соответствует нашим намерениям, ожиданиям и мыслям. «Будьте внимательны к своим мыслям. Они – начало поступков». Лао-Цзы.

Подготовила Л. СОБОЛЕВА.

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Хотим мы того или нет, жизнь развивается по своим законам. Считаться ли с ними – дело каждого, но незнание не освобождает от ответственности. Закон...
 
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