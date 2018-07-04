Жлобинчане могут принять участие в народном фотоконкурсе «Радзіма»

Молодёжный совет Федерации профсоюзов Беларуси объявил народный фотоконкурс «Радзіма», посвящённый Году малой родины.

К участию приглашаются все члены профсоюза без возрастных ограничений.

Фотографии, подходящие под одну из трёх номинаций – пейзажные зарисовки, традиции и быт, человек труда – могут присылать до 1 октября 2018 года как профессиональные фотографы, так и любители.

Из лучших работ будет организована выставка, которую осенью представят во время гала-концерта народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» в Минске, и будет издан альбом с лучшими снимками участников.

С Положением конкурса можно ознакомиться на информационном портале Федерации профсоюзов Беларуси.

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