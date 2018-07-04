|
В Польше полиция задержала белорусского дальнобойщика с 2,5 промилле алкоголя
Польские полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом
Инцидент произошел на национальной трассе № 19 вблизи города Чарна-Бялостоцка. Внимание полицейских привлекла фура, которая виляла по дороге из стороны в сторону. Грузовик остановили.
Выяснилось, что большегрузом управлял 41-летний белорус. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,5 промилле алкоголя.
Водителя задержали и доставили в полицию, а транспортное средство отбуксировали на штрафстоянку. Дальнейшую судьбу белоруса решит суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителя задержали и доставили в полицию, а транспортное средство отбуксировали на штрафстоянку. Дальнейшую судьбу белоруса решит суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)