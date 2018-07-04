В Польше полиция задержала белорусского дальнобойщика с 2,5 промилле алкоголя

Польские полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом сообщили в полиции Подляского воеводства.



Фото: podlaska.policja.gov.pl

Инцидент произошел на национальной трассе № 19 вблизи города Чарна-Бялостоцка. Внимание полицейских привлекла фура, которая виляла по дороге из стороны в сторону. Грузовик остановили.

Выяснилось, что большегрузом управлял 41-летний белорус. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,5 промилле алкоголя.

Водителя задержали и доставили в полицию, а транспортное средство отбуксировали на штрафстоянку. Дальнейшую судьбу белоруса решит суд.