В Гомеле авто без водителя катилось прямо на дорогу, но ситуацию спас очевидец

Поучительное видео появилось в сообществе «Это Гомель, детка». Автор назвал свой ролик «О пользе ручника в центре города».





Инцидент произошел на улице Тельмана. Серебристый минивэн неожиданно начал движение задним ходом — за рулем автомобиля никого не было. До дороги оставался какой-то метр — но наблюдавший за происходящим из своего авто очевидец не растерялся: не только остановил авто, но еще и вернул его на место.