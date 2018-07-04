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В Гомеле авто без водителя катилось прямо на дорогу, но ситуацию спас очевидец
Поучительное видео
Инцидент произошел на улице Тельмана. Серебристый минивэн неожиданно начал движение задним ходом — за рулем автомобиля никого не было. До дороги оставался какой-то метр — но наблюдавший за происходящим из своего авто очевидец не растерялся: не только остановил авто, но еще и вернул его на место.
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Инцидент произошел на улице Тельмана. Серебристый минивэн неожиданно начал движение задним ходом - за рулем автомобиля никого не было.
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