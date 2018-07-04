Принцип Эйнштейна проверили на гигантских объектах

Астрономы устроили проверку одного из принципов Эйнштейна, отслеживая взаимодействие трех далеких звезд. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature , кратко об исследовании сообщает сайт Национальной радиоастрономической обсерватории США.



Изображение: NRAO / AUI / NSF / S. Dagnello

Все объекты в какой-либо замкнутой системе падают с одинаковым ускорением независимо от их массы или состава (если не учитывать сопротивление среды). Это значит, что на поверхность Луны молоток и перо с одной высоты упадут одновременно.

Галилео Галилей сформулировал эту мысль в XVII веке, а астронавт Дэвид Скотт проверил ее в ходе миссии «Аполлон 15». Альберт Эйнштейн при выводе общей теории относительности положил ее в основу рассуждений и описал принцип эквивалентности сил гравитации и инерции.

В XX веке ученые замеряли ускорения падения атомов различных элементов при помощи интерферометра — каждый раз принцип подтверждался.

В новой работе астрономы из обсерватории Грин-Бэнк проверили это утверждение в экстремальных условиях. Они более 400 часов наблюдали за трехзвездной системой под названием PSR J0337+1715. Система находится в 4200 световых годах от Земли и состоит из нейтронной звезды и двух белых карликов.

Нейтронная звезда является пульсаром и «пульсирует» с частотой ровно 366 раз в секунду. Это сделало возможным крайне точные наблюдения за ней.

Астрономы сравнили скорость «падения» нейтронной звезды и внутреннего карлика по отношению к внешнему карлику. Они установили, что их ускорения совпадают или почти совпадают. Если разница в значениях и есть, то она слишком мала для обнаружения и не превышает трех миллионных долей.

Этот результат оказался в десять раз более точным, чем предыдущая проверка «сильного принципа эквивалентности».