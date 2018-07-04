Труд в удовольствие





В Порозовской средней школе была организована временная трудовая занятость для учащихся 14–16 и 16–18 лет.

Младшая группа занималась прополкой клумб пришкольного участка, ухаживала за цветами, очищала дорожки от сорняков. Старшая – выполняла работы по покраске стен в коридорах и кабинетах школы.

Дни упорного труда прошли очень быстро. Мы все остались довольны, что принесли пользу родной школе и заработали свои первые деньги. Многие из нас уже сейчас твердо решили будущим летом тоже принять участие во временной трудовой занятости для учащихся.



Диана Акудович,

учащаяся 10 класса Порозовской СШ.