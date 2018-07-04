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Труд в удовольствие
05.07.2018 — Разное | Свислочская газета
В Порозовской средней школе была организована временная трудовая занятость для учащихся 14–16 и 16–18 лет.
Младшая группа занималась прополкой клумб пришкольного участка, ухаживала за цветами, очищала дорожки от сорняков. Старшая – выполняла работы по покраске стен в коридорах и кабинетах школы.
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В Порозовской средней школе была организована временная трудовая занятость для учащихся 14–16 и 16–18 лет.
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