Социальная кампания «Никто не забыт»: в Беларуси не должно быть заброшенных могил ветеранов.

Социальный проект «Помним» (бесплатная электронная база захоронений Беларуси) совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Минской областной организацией ветеранов БООВ проводят социальную кампанию «Никто не забыт» по благоустройству могил ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня имеются случаи, что места захоронений фронтовиков находятся в запустении. Происходит это главным образом потому, что родственники живут в других городах и странах, либо состояние здоровья не позволяет им уделять достаточно внимания и усилий уходу за могилой ветерана.

Основная цель социальной кампании «Никто не забыт» состоит в том, чтобы со временем все могилы ветеранов Великой Отечественной войны, находящиеся в Беларуси, были приведены в надлежащий вид. Другая, не менее важная цель кампании «Никто не забыт», помочь людям, которые в силу различных жизненных обстоятельств не могут надлежащим образом ухаживать за могилами родных и близких.

Достигнуто это будет так:

- родственники ушедших от нас ветеранов и фронтовиков смогут обратиться в проект «Помним» по телефону +375 17 263 33 33 или на электронный адрес info@pomnim.by, либо в Минскую областную организацию ветеранов по телефону +375 2223350, либо в районные (Жодинскую городскую) ветеранские организации с просьбой провести уборку и благоустройство могилы фронтовика, которая находится на одном из кладбищ Минска или Минской области;

- сотрудники и волонтеры социального проекта «Помним» своими силами на безвозмездной основе проведут уборку места захоронения ветерана, помоют памятник и ограду, при необходимости — обновят гравированный текст и портрет на памятнике, проведут окраску металлической ограды с предварительной зачисткой и грунтовкой (все работы проводятся по возможности по согласованию с родственниками).

Помимо этого, все могилы фронтовиков, которые уже внесены в электронную базу проекта «Помним», а также все, которые появятся в будущем, будут отмечены там красной звездой.

Цель проекта − дать возможность всем людям быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения своих родных и близких.

На основании вышеизложенного председателям районных ветеранских организаций совместно с райгорисполкомами (ЖКХ, поселковыми (сельскими) исполнительными комитетами) необходимо:

- составить списки захоронений ветеранов ВОВ (согласованные с родственниками, если таковые имеются), нуждающиеся в уходе и направлять их в совет Минской областной организации ветеранов или непосредственно в проект «Помним» по телефону +375 17 263 33 33 или на электронный адрес info@pomnim.by.



