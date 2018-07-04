Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль опять укрепился к российскому, биткойн +96.27.

Средневзвешенный курс доллара пока не изменился − 1,9946 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро вырос ещё на 0,0041 рубля до 2,3276 BYN/EUR. Это максимальный уровень за последние 16 дней. Евро дорожает уже третий раз подряд.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0069 рубля до 3,1455 BYN/100RUB.

Bitcoin − 6613.74$ (+96.27);

Bitcоin Cash/ВСС – 759.26$ (-0.47);

DigitalCash − 245.91$ (+4.35);

Еthеreum − 470.84$ (+6.59);

ZCаsh − 181.99$ (+2.12);

Monero − 137.46$ (-1.86).



