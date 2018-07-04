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Женщина собирала вишни и провалилась в колодец

05.07.2018 12:56 — Разное | БДГ  
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Работники МЧС спасли женщину в деревне Гулевичи Калинковичского района.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пенсионерка 1060 года рождения при сборе урожая вишни стала на деревянный настил колодца. Доски проломились под тяжестью ее тела, и она упала в воду, где и простояла до прибытия спасателей.

Когда они приехали, женщина стояла частично в воде, держась за веревку. Колодец имеет глубину 8 метров, построен из железобетонных колец, уровень воды – 3 метра.

Работниками МЧС при помощи спасательной веревки и пояса спасателя, женщина была извлечена из колодца, передана сотрудникам скорой медицинской службы и после осмотра медиками отпущена домой. В госпитализации не нуждалась.

 
 
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Работники МЧС спасли женщину в деревне Гулевичи Калинковичского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
 
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