Празднование Дня независимости Беларуси прошло без происшествий

Без происшествий. В Беларуси в ходе празднования Дня Независимости сотрудники милиции не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщает «МИР 24».

Для безопасности посетителей перед входом на развлекательные площадки был организован досмотр. Под запретом – алкоголь, взрывчатые и ядовитые вещества, оружие и другие предметы, представляющие опасность здоровью.

«В Минске было организовано порядка 140 пунктов пропуска. Для лиц особой категории были созданы отдельные пункты пропуска. Через них к местам проведения мероприятий могли пройти ветераны Великой Отечественной войны, родители с малолетними детьми», – рассказал начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.