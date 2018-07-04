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Акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Миорах
05.07.2018 — Разное | Міёрскія навіны
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Республиканская акция «Подари новорождённому вышиванку» прошла третьего июля в родильном отделении ЦРБ. Представители БРСМ, загса и районной организации РОО «Белая Русь» поздравили молодых мам и малышей, появившихся на свет незадолго до Дня Независимости Республики Беларусь.
В двухместной послеродовой палате тихо и необычайно светло. Радует глаз свежий интерьер. Здесь Анастасия Тимофеева с третьим по счёту ребёнком — девочка родилась 28 июня. На два дня позже появилась малышка Нины Паршонок. Родители уже назвали её Виолеттой.
Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.
Игорь МАТЕЛЕНОК.
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Республиканская акция «Подари новорождённому вышиванку» прошла третьего июля в родильном отделении ЦРБ. Представители БРСМ, загса и районной организации РОО...
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