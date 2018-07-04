Акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Миорах

Республиканская акция «Подари новорождённому вышиванку» прошла третьего июля в родильном отделении ЦРБ. Представители БРСМ, загса и районной организации РОО «Белая Русь» поздравили молодых мам и малышей, появившихся на свет незадолго до Дня Независимости Республики Беларусь.

В двухместной послеродовой палате тихо и необычайно светло. Радует глаз свежий интерьер. Здесь Анастасия Тимофеева с третьим по счёту ребёнком — девочка родилась 28 июня. На два дня позже появилась малышка Нины Паршонок. Родители уже назвали её Виолеттой.

Поздравлять женщин и новорождённых пришли первый секретарь районного комитета БРСМ Виктория Петкевич, начальник отдела загса райисполкома Ольга Галимбовская и председатель районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Елена Шамёнок. Вручили им подарки и цветы.



— Вдвойне почётно и приятно в такой знаменательный день, — обратила внимание Анастасия Станиславовна.

К слову, акция «Подари новорождённому вышиванку» — часть республиканского молодёжного проекта БРСМ «Беларусь — крыніца натхнення». Сегодня её финальный день.



Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.