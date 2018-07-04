​Чемпионат мира по футболу-2018. Полуфиналисты станут известны 6 июля

В пятницу, 6 июля, станут известны первые полуфиналисты футбольного чемпионата мира (сейчас команды проводят последние тренировки).

Сначала сыграют сборные Уругвая и Франции. Уругвайцы на турнире все матчи выиграли и остаются самой дисциплинированной командой (всего одна жёлтая карточка за четыре игры). Скорее всего, за Уругвай не сыграет один из лучших нападающих турнира – Эдинсон Кавани (он получил травму в 1/8 финала). Французы тоже идут без поражений и считаются фаворитами не только матча, но и входят в число претендентов на титул.

Также завтра встретятся сборные Бразилии и Бельгии. Бразильцы готовы выйти на поле в оптимальном составе. Марсело и Дуглас Коста, которые пропустили последнюю игру из-за травм, приступили к тренировкам в общей группе и, вероятно, завтра будут играть. Начало матча Бразилия-Бельгия в 21.00.