Белорусы в погоне за дичью

Предки белорусов любили охоту. Это хобби распространено среди жителей страны до сих пор и порой приобретает весьма причудливые формы.

Например, сегодня белорусы охотятся из овощного оружия. Минчанин придумал картофельную пушку. Теперь мужчина может стрелять драниками, колдунами и клецками. Каждый второй занимается фотоохотой. Ведь белорусских лесах очень много фотодичи.! Попробуем поймать лучший кадр!

Также в новом выпуске выясним, правда ли, что осетины придумали пиво, и узнаем, зачем их предкам понадобился этот слабоалкогольный напиток.