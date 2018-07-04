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Белорусы в погоне за дичью

05.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Предки белорусов любили охоту. Это хобби распространено среди жителей страны до сих пор и порой приобретает весьма причудливые формы.

Например, сегодня белорусы охотятся из овощного оружия. Минчанин придумал картофельную пушку. Теперь мужчина может стрелять драниками, колдунами и клецками. Каждый второй занимается фотоохотой. Ведь белорусских лесах очень много фотодичи.! Попробуем поймать лучший кадр!

Также в новом выпуске выясним, правда ли, что осетины придумали пиво, и узнаем, зачем их предкам понадобился этот слабоалкогольный напиток.

Смотрите совсем скоро на 18-й кнопке программу «Такие странные». Не пропустите эфир 8 июля в 6:30.




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Как охота стала национальным развлечением белорусов, узнаете в программе «Такие странные» 8 июля в 6:30 на телеканале «МИР».
 
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