​Безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнёт действовать в августе

Сегодня стало известно, что безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнёт действовать уже десятого августа.

Китайские депутаты вслед за белорусскими ратифицировали соглашение. Таким образом, находиться в Китае без визы мы сможем находиться до 30 дней в одной поездке, и не более 90 дней в году. Такие же условия для китайских граждан.