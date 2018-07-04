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Безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнёт действовать в августе
Сегодня стало известно, что безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнёт действовать уже десятого августа.
Китайские депутаты вслед за белорусскими ратифицировали соглашение. Таким образом, находиться в Китае без визы мы сможем находиться до 30 дней в одной поездке, и не более 90 дней в году. Такие же условия для китайских граждан.
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Китайские депутаты вслед за белорусскими ратифицировали соглашение.
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