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БГК объяснил решение о приглашении нового главного тренера

05.07.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
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Спортивный директор 10-кратных чемпионов Беларуси по гандболу Павел Башкин объяснил решение БГК имени Мешкова о приглашении нового главного тренера. Им в новом сезоне будет именитый испанский специалист Маноло Каденас, сменивший украинца Сергея Бебешко.


Маноло Каденас. Фото: Sprwislaplock.pl

— Подписание нового главного тренера — это, прежде всего, желание БГК имени Мешкова сотрудничать со специалистом, имеющим европейский опыт и авторитет. Маноло Каденас работал в топ-клубах Европы, руководил сборной Испании — одной из сильнейших на планете.

У Каденаса успешный опыт работы в Лиге чемпионов. Это действительно очень авторитетный тренер, который погружен в гандбол, живет и дышит игрой. Маноло Каденас умеет мотивировать спортсменов к победам, создавать комфортную рабочую атмосферу, в которой игроки раскрывают свои лучшие качества. Команда будет следовать его установкам, идеям, огромному гандбольному опыту.

Умение и желание работать с молодыми гандболистами — важная черта Маноло Каденаса. Этот тренер умеет разглядеть потенциал юных игроков, доверяет им, развивает их способности, очень много работает с ними индивидуально. Под его руководством молодежь всегда прогрессировала и выходила на новый качественный уровень.

Маноло Каденас — представитель столь востребованной сегодня испанской тренерской школы. Верим, что с этим специалистом мы достигнем высоких спортивных результатов и сделаем очередной шаг вперед, приблизив нашу общую мечту — победу в Лиге чемпионов, приводит слова Павла Башкина пресс-служба БГК.

 
 
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Спортивный директор 10-кратных чемпионов Беларуси БГК имени Мешкова объяснил решение клуба о приглашении нового главного тренера. Им в новом сезоне будет именитый...
 
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