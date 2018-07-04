Идут в репетиторы и парикмахеры. В МНС рассказали, как в Беларуси изменилось число самозанятых

В Беларуси в этом году больше 16 тысяч человек оказывают услуги, которые не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это на 5 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ими уплачено в бюджет около 1 миллиона рублей единого налога. При этом ежемесячно во всех регионах страны растет число таких граждан и поступлений в бюджет от них, — уточнил министр. — Наиболее востребованными видами деятельности являются репетиторство — более 3 тыс. человек, парикмахерские и косметические услуги — 1,5 тыс. человек, фотосъемка — более 300 человек.

Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу президентский указ № 337, расширяющий список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве ИП при условии уплаты единого налога.

Кроме того, власти разработали изменения по уплате страховых взносов сомозанятыми в Фонд социальной защиты населения. Подготовленные документ должен решить и проблемы с пенсионным обеспечением самозанятых: у тех, кто захочет уйти на самозанятость, сейчас нет возможности платить отчисления в ФСЗН — они не могут рассчитывать ни на больничный, ни на трудовую пенсию. Если предлагаемые изменения будут приняты, то они смогут добровольно уплачивать взносы в ФСЗН, соответственно, претендовать на пенсию и больничные.

— В целях оптимизации и сочетания государственных интересов и интересов граждан, для обеспечения своего будущего, в том числе и пенсионного обеспечения, с учетом происходящих изменений в пенсионном законодательстве (увеличение общеустановленного пенсионного возраста и страхового стажа) предлагается расширить круг лиц из числа самозанятых лиц путем включения их на добровольной основе в систему государственного социального страхования, т.е. при условии уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование, — говорили ранее в ФСЗН.