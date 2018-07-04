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Новые правила выдачи кредитов не остановили белорусов: долги на покупки перед банками пока растут
В мае потребительские кредиты пусть незначительно, но выросли. Общая сумма долгов белорусов перед банками вплотную приблизилась к 10 миллиардам рублей. Об этом свидетельствуют
Задолженность физических лиц по кредитам составляет 9 990,9 миллиона рублей. За май этот показатель вырос на 241,1 миллиона рублей.
При этом задолженность по потребительским кредитам составляет 3 542,5 миллиона рублей. В мае долги физических лиц, которые пошли на покупки в магазинах, прибавили 142,8 миллиона рублей. Месяцем ранее потребительские кредиты физических лиц прибавили чуть меньше — 136 миллионов рублей. Напомним, с 1 мая кредиты в Беларуси выдают
Отметим,
Кстати, еще в 1 квартале этого года банки отметили увеличение процентных ставок в национальной валюте для всех категорий кредитополучателей в сравнении с предыдущим отчетным периодом. «Также отмечено уменьшение максимальных сроков кредитования в национальной валюте у физических лиц по потребительскому кредитованию», — сказано в мониторинге Нацбанка. Получается, не самые выгодные условия по кредитам все равно не останавливают желающих жить в долг.
На фоне этого уже полгода растет просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам физических лиц. Так, в январе она составляла 44,5 миллиона, сейчас — 48 миллионов. Максимальным этот показатель за последние 1,5 года был в феврале 2017 г. — 48,8 миллиона рублей.
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В мае потребительские кредиты пусть не значительно, но выросли. Общая сумма долгов белорусов перед банками вплотную приблизилась к 10 миллиардам рублей.
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