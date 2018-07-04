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"Бабушка спрашивала, почему так похудел". Как парень из Слонима отказался от пива и полюбил бокс

05.07.2018 13:18 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «Лучше, чем вчера» о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю 29-летнего журналиста и блогера Никиты Пастухова из Слонима.


Фото: из личного архива. Никита Пастухов — справа

— Моя юность пришлась на 2000-е годы. Панки, эмо, металисты, готы — в общем, веселое было время, ничего не скажешь! Мы эпатажно одевались. Собирались компаниями. Играли на гитарах, обсуждали музыку и пили пиво. Не сказать, что в то время я пил пиво каждый день — но делал это довольно часто.

Такой образ жизни со временем стал надоедать. Я с детства хромаю — а эти пьянки на следующий день сказывались на походке. Но как обходиться без алкоголя, если знакомые рокеры говорят: «Что это за панк, который не бухает?».

Отправной точкой на пути к ЗОЖ стал отказ от курения. Хотел своим примером отучить девушку, с которой тогда встречался, от этой вредной привычки. В последствии я, как и многие бывшие курильщики, набрал пару лишних кило, — что мне очень не понравилось. И тут помог рок.

Мне очень нравилось позднее творчество группы «Ляпис Трубецкой». Я глубоко уважал Сергея Михалка, за то что он из «алкоголика» (как называл себя сам) превратился в подкачанного кумира молодежи. Как раз появился проект «Brutto» с мячами и гирями. Меня так впечатлили текст и клип «Underdog», что я начинал пробежки именно с этой песни.


Фото: из личного архива

Дальше больше. Решил на пару месяцев не пить даже слабый алкоголь. В итоге «самокодировка» растянулась на полгода. За это время я начал ходить на тренировки по боксу. Изначально ради интереса, ибо думал: не факт, что понравится и получится. Понравилось, даже немного получалось, потому что учил грамотный и перспективный молодой тренер.

За пару месяцев безо всяких диет (а сладкого я ем много!) вес уменьшился — при росте 181 см с 82 до 76 кг. Бабушка спрашивала: что ты такой худой стал, не заболел ли часом? А мне стало намного легче и бегать, и ходить. Хромать на тот момент я почти перестал.

Правда, в последние месяцы немножко расслабился: могу позволить себе шаурму или бокал пива. Но это дело поправимое! Главное, чтобы было желание вернуться к ЗОЖ. А оно — есть.

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