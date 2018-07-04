В сезоне 2018/19 Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова возглавит известный испанский специалист Маноло Каденас, контракт которого рассчитан на два сезона. Рассказываем подробнее об именитом наставнике.



Маноло Каденас. Фото с сайта bgk-meshkova.com

Представляет испанскую школу тренеров

Так сложилось, что сейчас испанская школа тренеров — показатель качества. Сегодня можно смело утверждать, что тренерская школа Пиренеев доминирует на мировой арене. Большинство тренеров топ-клубов именно из Испании. Судите сами, в «Барселоне» — Хави Паскуаль, в «Виве» — Талант Дуйшебаев, в ПСЖ — Рауль Гонсалес, в «Пике» — Хуан Карлос Пастор и в «Вардаре» — Роберто Гарсия Паррондо.

— У нас всегда была хорошая тренерская школа. В прошлом мы могли учиться у лучших гандболистов, которые играли по всей Испании, — объясняет феномен сам Маноло Каденас. — Мы росли вместе с ними, создавая высокие стандарты и четкое видение, как должен развиваться гандбол. Мы многому научились, постоянно прогрессировали как тренеры. В итоге появилась система, которая непрерывно дает результат.



Фото: libertaddigital.com

Тренировал «Барселону»

Это стоит выделить отдельным пунктом, хотя у Каденаса достаточно внушительный список клубов. «Барселона» — бренд, который всегда на слуху. С 2007-го по 2009 год именно Каденас — главный тренер легендарной «Барселоны». С каталонской дружиной в 2008 году он выиграл Суперкубок Испании.

Напоминаем, что «Барселона» и БГК им. Мешкова попали в одну элитную группу Лиги чемпионов. Любопытно будем наблюдать за тем, как новый тренер брестчан сыграет против бывшего звездного клуба.

Раскрывает молодые таланты

— Умение и желание работать с молодыми гандболистами — важная черта Маноло Каденаса. Этот тренер умеет разглядеть потенциал юных игроков, доверяет им, развивает их способности, очень много работает с ними индивидуально. Под его руководством молодежь всегда прогрессировала и выходила на качественно новый уровень, — так говорит о новом рулевом спортивный директор клуба Павел Башкин.

Такие комментарии не случайны. БГК им. Мешкова, очевидно, взял курс на омоложение. Ушли те, кому глубоко за 30, пришли те, кому 30 лет еще не скоро. Для такого состава просто необходим специалист, который будет доверять молодым игрокам. Каденас как раз из таких. К примеру, в испанском «Леганасе» он 11 лет проработал с молодыми гандболистами.

Юринок, Кулак, Шкуринский, Джукич — вот неполный список фамилий игроков БГК им. Мешкова, которые смогут сделать скачок вперед.

Отличный спикер

Маноло Каденас с удовольствием рассуждает в интервью на гандбольные темы. Приятно слушать. Если вы владеете испанским, предлагаем посмотреть интересное видео. В лекции «Мяч моей жизни» Маноло увлекательно рассказал, как стал тренером.

Видео: TEDx Talks

Женат, есть дочь

Мы узнали самое главное. Женат. Супругу зовут Кармен, у них есть дочь София. Любопытно, что бойфренд его дочери — вратарь ПСЖ Родриго Корралес. А в еще в семье есть собака — золотистый золотистый ретривер. Горячо любимый пес вместе с Маноло и его женой приедут жить в Брест.

Успешен со сборными

Вернемся к гандбольным делам. Последнее время Маноло Каденас активно соглашался на работу с национальным сборными. Часто получается неплохо. К примеру, с 2013 по 2016 годы испанец возглавлял одну из сильнейших в мире национальных команд — сборную Испании. Под его руководством испанцы выигрывают серебро (2016) и бронзу (2014) чемпионатов Европы, становятся четвертыми на чемпионате мира-2015. А с марта 2017 года Маноло Каденас становится у руля мужской национальной сборной Аргентины, с которой выиграл в июне этого года Панамериканские игры. Отметим, что после чемпионата мира в январе 2019 года тренер покинет сборную и сосредоточится исключительно на работе в Бресте.