|
Поздравления с Днём Независимости продолжают приходить в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа
В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа продолжают приходить поздравления с Днём Независимости.
Лидер соседней Польши в своей телеграмме отметил роль Беларуси в поддержании мира в Европе.
Президент Германии подчеркнул, что отношения между нашими странами за последние годы углубились, и поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивный и открытый диалог во время недавнего визита в Минск.
Глава Грузии выразил уверенность, что узы дружбы и взаимопонимания, связывающие Тбилиси и Минск, будут и впредь крепнуть на благо двух народов. Также поздравительные послания в белорусскую столицу пришли за подписью первых лиц Чехии и Латвии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравления с Днём Независимости продолжают приходить в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа
Лидер соседней Польши в своей телеграмме отметил роль Беларуси в поддержании мира в Европе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)