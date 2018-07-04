​Поздравления с Днём Независимости продолжают приходить в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа продолжают приходить поздравления с Днём Независимости.

Лидер соседней Польши в своей телеграмме отметил роль Беларуси в поддержании мира в Европе.

Президент Германии подчеркнул, что отношения между нашими странами за последние годы углубились, и поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивный и открытый диалог во время недавнего визита в Минск.

Глава Грузии выразил уверенность, что узы дружбы и взаимопонимания, связывающие Тбилиси и Минск, будут и впредь крепнуть на благо двух народов. Также поздравительные послания в белорусскую столицу пришли за подписью первых лиц Чехии и Латвии.