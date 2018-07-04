​Генеральские погоны высшему офицерскому составу вручил Президент

За образцовое исполнение воинского долга и успехи в учёбе. Президент вручил благодарности выпускникам силовых вузов и присвоил очередные звания старшему офицерскому составу.

В зале госнаград – шесть отличников службы, на плечах которых с этого дня генеральские погоны, а также 21 отличник учёбы. Все они, не скрывают, в будущем тоже метят в генералы. Обращаясь к каждому, кто сегодня получил награду из рук Главнокомандующего Вооружённых Сил, Александр Лукашенко отметил, что это событие в дни, когда отмечается главный праздник белорусской государственности, - знак особого уважения к офицерскому корпусу. Президент подчеркнул, - новый век не принёс человечеству избавления от войн. Поэтому сегодня очень важно совершенствовать систему национальной безопасности.

В ответном слове военнослужащие поблагодарили президента за оказанную честь. При этом не скрывали волнения, ведь к этому торжественному моменту каждый из них шёл годы.