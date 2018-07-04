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аг. Жирмуны, Вороновский р-н (Гродненская область). Фото прислала Полина Филипчик
05.07.2018 13:20 —
Разное
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СТВ
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аг. Жирмуны, Вороновский р-н (Гродненская область). Фото прислала Полина Филипчик
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