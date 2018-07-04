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Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут

05.07.2018 13:08 — Разное | СТВ  
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Новости Бразилии. За время ЧМ-2018 бразильский форвард Неймар провел на газоне около 14 минут.  

По подсчетам портала RTS Sports, в матче против Мексики Неймар, лежа на поле, зажал мяч между бутсами. Недовольный этим мексиканский защитник Мигель Лаюн забрал мяч у оппонента. После чего бразилец закричал и схватился за ногу.  

Рекордное время, которое форвард провел лежа на поле, – 5 минут 30 секунд. Интересно, что против Неймара совершатся больше всего нарушений: сейчас их уже 23.  

Ответы на футбольные вопросы: будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?  

Тренер сборной Мексики называет поведение игрока «позором для футбола». В социальных сетях игра Неймара также не осталась без внимания: актерские способности спортсмена стали поводом для сотен фотожаб.  

Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут
Фото: twitter.com/h3l3nnnn  

«Комментаторы:
– Неймар на газоне!
– Для него это классическая ситуация.
– Я бы сказал форма общения с миром».  

Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут
Фото: twitter.com/Omar_zmn  

«В первый раз когда Неймар пришел заниматься футболом
Тренер: Неймар, это газон. Газон, это Неймар.
Неймар: «падает в объятия газона»».  

«Неймар по футбольному полю катается больше, чем футбольный мяч»  

«Неймар полюбил русские газоны. Хочет покататься и в четверти. Бразилия, мои поздравления».  

Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут
Фото: twitter.com/andrev063  

Летом 2016 года на Олимпиаде в Рио Неймар забил самый быстрый гол в истории Олимпиад. 

Игрок воспользовался грубой ошибкой защитника – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Бразилии. За время ЧМ-2018 бразильский форвард Неймар провел на газоне около 14 минут.   По подсчетам портала RTS Sports, в матче против Мексики Неймар, лежа на...
 
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