|
Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут
Новости Бразилии. За время ЧМ-2018 бразильский форвард Неймар провел на газоне около 14 минут.
По
Рекордное время, которое форвард провел лежа на поле, – 5 минут 30 секунд. Интересно, что против Неймара совершатся больше всего нарушений: сейчас их уже 23.
Тренер сборной Мексики называет поведение игрока «позором для футбола». В социальных сетях игра Неймара также не осталась без внимания: актерские способности спортсмена стали поводом для сотен фотожаб.
«Комментаторы:
«В первый раз когда Неймар пришел заниматься футболом
«Неймар по футбольному полю катается больше, чем футбольный мяч»
«Неймар полюбил русские газоны. Хочет покататься и в четверти. Бразилия, мои поздравления».
Летом 2016 года на Олимпиаде в Рио Неймар забил самый быстрый гол в истории Олимпиад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бразилии. За время ЧМ-2018 бразильский форвард Неймар провел на газоне около 14 минут. По подсчетам портала RTS Sports, в матче против Мексики Неймар, лежа на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)