|
д. Заходы, Мстиславский р-н (Могилёвская область). Видео прислала Алла Мацарская
Хочу рассказать о старенькой деревеньке в Мстиславском районе. Время там идёт неторопливо, размеренно. Под клёкот аистов забываются печали, на душе становится тепло и легко. Это Заходы, моя милая, малая родина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хочу рассказать о старенькой деревеньке в Мстиславском районе. Время там идёт неторопливо, размеренно. Под клёкот аистов забываются печали, на душе становится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)