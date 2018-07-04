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В Минске мужчина убил девушку, чтобы скрыть изнасилование

05.07.2018 13:34 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске мужчина убил девушку, чтобы скрыть изнасилование
Фото из открытых источников

Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего мужчины в совершении убийства с целью скрыть изнасилование.

Известно, что вечером 21 декабря прошлого года девушка с четырьмя мужчинами распивала алкоголь дома на пр. Рокоссовского. После все вместе остались ночевать. 

В Минске мужчина убил девушку, чтобы скрыть изнасилование В Лидском районе мужчина три года насиловал свою несовершеннолетнюю сестру

Утром проживавшие в квартире мужчины услышали крики девушки. Она рассказала, что ее изнасиловали и она собирается заявить об этом в милицию. В этот момент 47-летний мужчина попросил оставить его наедине с девушкой на кухне, чтобы урегулировать конфликт. Насильник, чтобы девушка не обращалась в милицию, стал угрожать ей ножом, избивать и душить.

Тело убитой девушки преступник спрятал в диван и предложил свидетелям вывезти на дачу. Но они обратились в правоохранительные органы, пишет БЕЛТА.

Осознав произошедшее, мужчина несколько дней скрывался в Лидском районе, а затем сам пришел в Ленинское РУВД Минска.

Сначала мужчина настаивал, что совершил убийство в состоянии аффекта, так как девушка якобы стала требовать у него деньги за неразглашение сведений об их близости. Позже он и вовсе сообщил, что преступление совершил другой человек.

Обвиняемый задержан. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый задержан. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
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