В Минске мужчина убил девушку, чтобы скрыть изнасилование

Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего мужчины в совершении убийства с целью скрыть изнасилование.

Известно, что вечером 21 декабря прошлого года девушка с четырьмя мужчинами распивала алкоголь дома на пр. Рокоссовского. После все вместе остались ночевать.

Утром проживавшие в квартире мужчины услышали крики девушки. Она рассказала, что ее изнасиловали и она собирается заявить об этом в милицию. В этот момент 47-летний мужчина попросил оставить его наедине с девушкой на кухне, чтобы урегулировать конфликт. Насильник, чтобы девушка не обращалась в милицию, стал угрожать ей ножом, избивать и душить.

Тело убитой девушки преступник спрятал в диван и предложил свидетелям вывезти на дачу. Но они обратились в правоохранительные органы, пишет БЕЛТА.

Осознав произошедшее, мужчина несколько дней скрывался в Лидском районе, а затем сам пришел в Ленинское РУВД Минска.

Сначала мужчина настаивал, что совершил убийство в состоянии аффекта, так как девушка якобы стала требовать у него деньги за неразглашение сведений об их близости. Позже он и вовсе сообщил, что преступление совершил другой человек.

Обвиняемый задержан. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

