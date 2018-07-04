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Volkswagen запустит сервис совместного проката электромобилей
Вслед за конкурентами из Daimler и BMW, концерн Volkswagen планирует запустить сервис совместного проката под названием «WE», в парк которого войдут только электромобили,
Новый сервис компании начнёт работать в Германии в следующем году, а в 2020 появится в мегаполисах Европы, Северной Америки и Азии. Его парк составят исключительно электрические автомобили.
Немецкий автопроизводитель будет предлагать больше, чем просто совместные поездки. Выбор средств передвижения платформы WE в будущем пополнится, например, самокатами: в этом марте компания представила два концептуальных электросамоката Streetmate и Cityskater, предназначенные для поездок на небольшие расстояния.
По задумке Volkswagen, новая платформа позволит пассажирам подбирать транспорт, арендовать более компактные средства передвижения и даже оплачивать парковку. WE будет интегрирована с другой компанией концерна MOIA, занимающейся услугами перевозки по всему миру. В прошлом декабре на конференции
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Вслед за конкурентами из Daimler и BMW, концерн Volkswagen планирует запустить сервис совместного проката под названием «WE», в парк которого войдут только электромобили,...
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