Главу полиции Лондона «полностью устраивает» 98 процентов ошибок в системе распознавания лиц

Начальник лондонской полиции Крессида Дик отметила, что правоохранители тестируют систему распознавания лиц, чтобы «соответствовать ожиданиям общества». Она также признала, что применение технологии пока не привело ни к одному аресту, пишет The Register.





Впрочем, полиция и не планирует большой результативности от распознавания лиц. Это неудивительно, учитывая 98 процентов неверных срабатываний — именно такую статистику пока показывает технология, в соответствии с опубликованными ранее данными. Двое человек, которых система распознала корректно, не были преступниками, поэтому их никто не арестовывал.

«Это инструмент. Это тактика. Я не ожидаю, что её использование приведёт к большому количеству арестов», — отметила руководитель полиции Лондона.

Представитель правоохранителей отметила, что с начала года технологию запускали четырежды и планируют применить ещё пять раз до начала 2019-го. Одним из ключевых мест для тестов является Стратфорд — район в восточном Лондоне, известный неблагобриятной криминогенной обстановкой.

Общественная организация Big Brother Watch отмечает, что распознавание лиц внедряют без достаточного обсуждения среди заинтересовванных лиц. В такой ситуации её дальнейшее использование может превратить все общественные места в биометрические пункты проверки. В таком случае могут пострадать гражданские свободы — недовольные граждане будут реже проявлять своё беспокойство из-за боязни ареста.