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Как запустить свою онлайн-академию и для чего это нужно. Рассказываем на примере WorkFusion
Более 18 тысяч пользователей и свыше 16 тысяч сертификатов — таковы результаты первого года работы онлайн-академии, которую открыла компания WorkFusion. В стартовой программе было два образовательных курса, сегодня их уже больше 30-ти. Здесь учатся в основном клиенты и партнёры компании: тренеры помогают им разобраться в продукте и управлять им самостоятельно.
Получить образование и разобраться с развитием RPA (Robotic Process Automation) может любой желающий. Как вариант — с прицелом на тренерскую работу.
Для чего американо-белорусской ИT-компании понадобилась своя онлайн-академия и как её создавали, мы узнали у Андрея Горгоца, директора по развитию партнёров WorkFusion, и Юрия Шиляева, руководителя Automation Academy by WorkFusion.
Академия автоматизации: зачем, почему и для кого
Разработчики WorkFusion создают системы роботизированной автоматизации и машинного обучения — интересный, но непростой продукт.
Для достижения результата (а продукты WorkFusion способны автоматизировать до 90% механического труда и в 5 раз повысить эффективность фронт-офиса при работе с клиентами) необходимо обладать опытом и знаниями, в том числе в области искусственного интеллекта.
Где же взять этот опыт и знания? Как научить клиентов и партнёров внедрять твой продукт быстрее и эффективнее? Все пути вели к созданию образовательного центра для развития партнёрской сети и обучения потенциальных клиентов. Это был лишь вопрос времени и разработки механики.
Изначально обучающие курсы организовали в оффлайн-режиме. Андрей Горгоц проводил их на стороне клиента, в Индии и США. Первая поездка в Шри-Ланку и Индию состоялась два года назад — крупный банк обязал команду обучить большую группу ВРО. Загвоздка в том, что из материалов на тот момент были только статьи на Кnowledge Вase, времени на подготовку всего остального просто не оставалось. Команда в составе четырёх сотрудников поехала делать то, что не масштабируется. Лично отбирали людей в группы, показывали продукт с помощью презентаций, небольших сессий и на работающих примерах.
Сделав три face-to-face сессии, поняли, что быстро масштабировать обучение и уделить внимание всем в таком формате просто нереально. Обучать получалось сотни людей в год, а требовалось — тысячи.
Так в стенах WorkFusion появился образовательный ресурс — Automation Academy — с двумя основными целями: помощь существующим партнёрам и клиентам, а также привлечение новых.
Какие задачи решает онлайн-академия:
На начальном этапе разработкой онлайн-академии занималось два человека, также активно принимали участие СЕО-компании и региональный лидер. В программе было заявлено два общеобразовательных курса. Сейчас в команде работает пять человек и открыто 11 программ обучения:
Также в программе Automation Academy представлено несколько общеобразовательных курсов, пройти которые может любой желающий. Эти курсы выполняют маркетинговую функцию: помогают развивать рынок и рассказывать об автоматизации потенциальным клиентам WorkFusion. По статистике, 70% аудитории проходит общеобразовательные курсы «для всех», 30% — партнёрские курсы для разработчиков.
Нередки случаи, когда после окончания обучения пользователи приходят с предложениями поработать вместе — как партнёры или клиенты.
Результаты работы Automation Academy за год
Как создать свою онлайн-академию. Пошаговая инструкция
Когда открывалась Automation Academy, не было ни готовых решений, ни примеров, ни инструкций. Подобные проекты существовали, но никто из их создателей не рассказывал, что и как — всё это оставалось тайной.
Многое приходилось делать интуитивно: пробовать и учиться на своих ошибках. Сейчас, когда самое сложное позади, WorkFusion готовы поделится опытом с теми, кто тоже планирует открыть свою онлайн-академию.
Шаг 1. Выбираем инструменты
Главное тут — не зацикливаться на инструментах, потому что всё дело вовсе не в них. Прежде чем открыть свою онлайн-платформу, в WorkFusion посмотрели, как устроены подобные курсы у Cisco и Microsoft, изучили опыт больших MOOC-платформ.
Андрей Горгоц: Нашей первой задачей было создание механики платформы: регистрация, процесс прохождения курсов, проверка заданий, выдача сертификатов. На самом высоком уровне — как выстраивать учебные планы, разбивать обучение по ролям и уровням, организовывать выполнение «курсовых» заданий — мы пытались сделать всё максимально стандартно. Важно, чтобы пользователи понимали платформу интуитивно, не теряли время на разбор её особенностей.
По итогу в качестве основного инструмента выбрали Moodle — виртуальную обучающую среду с открытым кодом. Готовая система LMS (Learning Management System) позволила быстро стартовать. Не пришлось тратить время на долгую разработку и запуск — быстро натянули приемлемый дизайн, добавили логотипы, нужные ссылки и начали загружать контент.
Шаг 2. Создаём контент
В качестве обучающего материала в Automation Academy используют статьи, видео-лекции (до 10 минут), опросы, обязательные и опциональные задания. Именно такой формат наиболее удобен и понятен в режиме онлайн-обучения, и, как показала практика, этого вполне достаточно. Причём, для бизнес-пользователей используется больше видео-контента, а для разработчиков — статей из документации.
Андрей Горгоц: Видео работает быстрее всего, и это касается даже курсов для программистов: когда видишь на экране, как опытный товарищ пишет код, ты можешь за короткое время перенять у него много хороших практик. Но снимать видео для контента всего курса, конечно, нецелесообразно. Во-первых, продукт меняется, и снимать новое видео для каждой версии — дорого и долго. Во-вторых, всегда есть очень много вариаций проблемы, и объять всё одним видео в любом случае невозможно. Нужно объяснять принципы и примеры, чтобы дальше пользователь мог сам выстраивать собственные решения по логической цепочке.
Релиз новой версии продукта компании считается состоявшимся только тогда, когда обновлена документация, так называемая Knowledge Base. После этого создаются первые наброски для обучающего курса. И прежде чем выйти в онлайн, тренер должен два-три раза провести свой новый курс в оффлайн-режиме — на доске или с презентацией. Цель такого подхода — создать прочную структуру курса, подобрать удачные задания и отработать способы проверки знаний.
Юрий Шиляев: В процессе этих «тестовых прогонов» мы нарабатываем удачные примеры к документации. Больше половины курсов — технические, то есть в их рамках студент пишет код. Примеры кода должны варьироваться по сложности и охватывать основные области применения, иногда к ним пишутся пошаговые инструкции.
Дальше в работу активно включается команда. Сначала вместе с автором пишут обобщённую программу курса, потом её детализируют по каждому пункту и определяют вид подачи для каждого материала.
Подготовка видео-лекции — отдельный этап работы со своей инструкцией по производству. Поручить создание ролика «под ключ» профессиональной видеостудии невозможно: там не знают технологий и продукта компании. Зато они умеют быстро и продуктивно работать с видео и могут озвучивать ролики на хорошем английском. Поэтому в Automation Academy пришли к своеобразному симбиозу. Автор курса при помощи команды делает черновой сценарий, сам записывает скринкаст, комментируя видео своими словами. Далее этот «сырой» ролик передаётся партнерам из студии видеозаписи, и они делают весь пост-продакшн: используют сценарий заготовки от разработчика и при необходимости исправляют его и переозвучивают. Сам видеоряд улучшается отбивками, хайлайтами, анимацией — на выходе получаем готовое видео для курса.
Андрей Горгоц: Когда документация, примеры и видеоролики готовы, мы начинаем собирать их в курс. Наша задача — рассказать цельную историю, правильно ее детализировать, организовать контент так, чтобы провести студента от простого к сложному. Сначала даются общие концепции и простые примеры, а дальше каждая тема идет вглубь.
На этом же этапе в курс добавляют квизы-опросники для проверки теоретических знаний и задачи (assignments), которые пользователи должны решить самостоятельно и загрузить на проверку. К каждой задаче предоставляется список необходимых ресурсов: статей, видео, разделов документации.
Сами задачи нужно регулярно менять и вводить варианты — это позволяет нарабатывать пользовательский контент и бороться со списыванием.
Шаг 3. Выдаём сертификаты
Все курсы в Automation Academy, а тем более цельные программы из нескольких курсов, заканчиваются выдачей сертификата. Этим Академия подтверждает, что конкретный участник владеет определённым уровнем знаний. Для управления сертификатами потребуется система контроля: кто и когда получил документ, по какой версии программного продукта, возможно с какими оценками.
Для получения сертификата на каждом курсе установлен свой минимальный балл. И если в открытых модулях списывание не играет никакой роли, то на сертификационных курсах с ним нужно бороться.
В правилах пользования ресурсом чётко указано: списывания жёстко пресекаются. Но на деле эту жёсткость нужно применять все-таки разумно. Иногда сотрудники Академии просто предупреждают менеджмент компании-партнера о подозрениях в списывании. Решения пусть принимают сами.
Шаг 4. Поддерживаем учеников
Курс окончен. Как жить дальше? Часто после получения любого образования вчерашний студент не знает, что ему делать и куда бежать, если возникают вопросы. Поэтому на подготовке контента создание обучающей платформы не заканчивается. Чтобы ученики не чувствовали себя брошенными, потребуется организовать комьюнити (обычно это форум) и службу поддержки. Развитие сообщества, расширение набора курсов и постоянное улучшение контента — вот важные составляющие успешной онлайн-академии.
Обратная связь от учеников и их руководителей здесь собирается быстро — это один из принципов работы Академии. Быстрое реагирование помогает слушателям сохранять чувство безопасности, а самому ресурсу — постоянно развиваться и совершенствоваться в нужном направлении.
Юрий Шиляев: Когда Академия только открылась и начались первые регистрации, я написал всем новым ученикам письма и попросил пообщаться лично. С некоторыми мы поговорили про их опыт взаимодействия с Академией, что в тот момент позволило сфокусироваться на правильных вещах: создании службы поддержки, ссылок на форумы, простом дашборде и других организационных деталях.
Для слушателей Automation Academy организовали службу поддержки на основе ZenDesk. Также здесь непосредственно общаются с сообществом через форум, а в случае проблем всегда готовы созвониться или даже назначить встречу. Команда стремится создать вокруг разработок WorkFusion цельную экосистему, в которой человек может и обучиться работе с продуктом, и задать любой вопрос, и поделиться опытом с другими пользователями. В перспективе — переход на большие MOOC-платформы, вроде Coursera или edX, но чтобы быть успешным на таком маркетплейсе, нужно не только иметь материал высокой уникальности, но и крепко вложиться в маркетинг. Сейчас это не самая важная задача для Академии. Упор идет на улучшение контента курсов.
Юрий Шиляев: Такие видео, созданные людьми из сообщества, очень хорошо помогают в обучении. Некоторые курсы мы изначально проектируем так, чтобы люди создавали подобные видео и обязательно выкладывали их на всеобщее обозрение.
Шаг 5. Сохраняем оффлайн-обучение
По мнению создателей Automation Academy, полностью перенести обучение в сеть невозможно. Оффлайн-составляющая должна сохраняться, особенно для самых сильных учеников: их нужно менторить маленькими группами или даже индивидуально. Одних выступлений на конференциях здесь будет недостаточно, так как у пользователя должна быть возможность общаться с тренером напрямую.
В то же время оффлайн-обучение — огромный вызов. Партнёры и клиенты WorkFusion находятся по всему миру и необходимо объездить много стран и континентов, чтобы обучить продукту самых разных пользователей. И для этого нужны уникальные тренера: люди с богатым продакшн-опытом в Java, с менеджерскими навыками, с доскональным знанием продукта и большим желанием обучать.
Команда Automation Academy объездила с оффлайн-тренингами все мыслимые локации в Индии, были в ЮАР, Канаде, США, Испании, Польше, Швеции, на Украине и Шри-Ланке. Ну а сложности всегда подстерегают там, где их не ждешь.
Андрей Горгоц: У меня за время таких поездок уже сложился золотой запас: всевозможные sim-карты, wi-fi-роутеры, переходники, которых всегда не хватает. В Индии, кстати, sim-карту завести не так-то просто: действует акт по борьбе с терроризмом, и иностранцу официально симку просто так не продадут.
Но всё же вдохновения такие поездки приносят гораздо больше, чем каких-то трудностей. Видеть, как клиенты осваивают твой продукт — вот что ценно. Поэтому учимся на ошибках, набираемся идей и делаем новые курсы.
Шаг 6. Создаём командный дух
Пока команда Automation Academy небольшая и состоит всего из 5 человек. Возможности позволить себе специализации нет, а значит каждый участник должен держать высокий темп. Успевать всё — и создавать курсы, и развивать платформу, и общаться с сообществом, и проводить оффлайн-тренинги — помогают принципы командной работы:
Юрий Шиляев: WorkFusion растёт, растёт наша команда по всему миру. Нам помогают коллеги в США, Германии, Индии. Но все образовательные проекты мы начинаем в Минске. Академия растёт тут, поэтому нам нужны тренеры, которые будут работать в онлайне и оффлайне, разработчики, которые будут развивать онлайн-продукты. Мы всегда ищем людей, сочетающих в себе нужный набор навыков и способных разобраться с любыми проблемами. Хотите новых вызовов — у нас всегда они есть.
Основные принципы построения успешной онлайн-академии
А дальше можно переходить к масштабированию. Для этого придется создать тренинг-тренеров, описать систему выставления оценок с чек-листами, отобрать первых потенциальных тренеров у партнеров и провести несложную систему их сертификации — подтверждения, что они владеют контентом и способны работать самостоятельно.
В какой-то момент вы и сами не поверите, как много задач уже выполнено.
Фото: Workfusion
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Более 18 тысяч пользователей и свыше 16 тысяч сертификатов — таковы результаты первого года работы онлайн-академии, которую открыла компания WorkFusion. В стартовой...
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