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​Представители ОБСЕ увидели новинки вооружения белорусской армии

05.07.2018 13:46 — Разное | ОНТ  
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В соответствии с положениями Венского документа. Представителей ОБСЕ познакомили с новинками вооружения белорусской армии.

Для иностранных специалистов завели сразу несколько реактивных систем залпового огня «Полонез». Оружейный флагман Вооружённых Сил Беларуси показали в деле (от запуска двигателя до смены боевой позиции). Даже без пуска ракет, представители ОБСЕ остались под впечатлением. 

В Беларусь прибыли эксперты из 19 государств. Им рассказали, на что способен «Нона М1» – 120-миллиметровый миномёт. Демонстрация оборонительных возможностей проходит в соответствии с международным Договором об укреплении доверия и безопасности в Европе.

 
 
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Представителей ОБСЕ познакомили с новинками вооружения белорусской армии.
 
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