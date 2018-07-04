​Представители ОБСЕ увидели новинки вооружения белорусской армии

В соответствии с положениями Венского документа. Представителей ОБСЕ познакомили с новинками вооружения белорусской армии.

Для иностранных специалистов завели сразу несколько реактивных систем залпового огня «Полонез». Оружейный флагман Вооружённых Сил Беларуси показали в деле (от запуска двигателя до смены боевой позиции). Даже без пуска ракет, представители ОБСЕ остались под впечатлением.

В Беларусь прибыли эксперты из 19 государств. Им рассказали, на что способен «Нона М1» – 120-миллиметровый миномёт. Демонстрация оборонительных возможностей проходит в соответствии с международным Договором об укреплении доверия и безопасности в Европе.