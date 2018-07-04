В Городке конфликт из-за парковки решали с помощью топора

С заявлением в милицию обратилась 61-летняя пенсионерка, она пожаловалась, что ей топором изрубили входную дверь в квартиру.





Конфликт между жильцами дома, как оказалось, разгорелся из-за парковочных мест. 31-летний мужчина поставил свою машину так, что перекрыл выезд соседям. Просьба убрать автомобиль вызвала перебранку.





После ссоры молодой человек выпил спиртного и решил продолжить «разборки». Вооружившись топором, он стал прорубать дверь в квартиру к своим оппонентам. Неизвестно, что произошло бы дальше, но через некоторое время мужчина оставил эту затею.







