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В Городке конфликт из-за парковки решали с помощью топора

05.07.2018 13:17 — Разное | Партизан  
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В Городке 31-летний водитель с топором пытался прорубить соседскую дверь из-за замечания о его стиле парковки.

С заявлением в милицию обратилась 61-летняя пенсионерка, она пожаловалась, что ей топором изрубили входную дверь в квартиру.

Конфликт между жильцами дома, как оказалось, разгорелся из-за парковочных мест. 31-летний мужчина поставил свою машину так, что перекрыл выезд соседям. Просьба убрать автомобиль вызвала перебранку.

После ссоры молодой человек выпил спиртного и решил продолжить «разборки». Вооружившись топором, он стал прорубать дверь в квартиру к своим оппонентам. Неизвестно, что произошло бы дальше, но через некоторое время мужчина оставил эту затею.


Рейд на соседскую дверь с топором наперевес правоохранители квалифицировали как хулиганство, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

 
 
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В Городке 31-летний водитель с топором пытался прорубить соседскую дверь из-за замечания о его стиле парковки.
 
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