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В Городке конфликт из-за парковки решали с помощью топора
В Городке 31-летний водитель с топором пытался прорубить соседскую дверь из-за замечания о его стиле парковки.
С заявлением в милицию обратилась 61-летняя пенсионерка, она пожаловалась, что ей топором изрубили входную дверь в квартиру.
Конфликт между жильцами дома, как оказалось, разгорелся из-за парковочных мест. 31-летний мужчина поставил свою машину так, что перекрыл выезд соседям. Просьба убрать автомобиль вызвала перебранку.
После ссоры молодой человек выпил спиртного и решил продолжить «разборки». Вооружившись топором, он стал прорубать дверь в квартиру к своим оппонентам. Неизвестно, что произошло бы дальше, но через некоторое время мужчина оставил эту затею.
Рейд на соседскую дверь с топором наперевес правоохранители квалифицировали как хулиганство, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК, об этом «
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В Городке 31-летний водитель с топором пытался прорубить соседскую дверь из-за замечания о его стиле парковки.
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