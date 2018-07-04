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Защитницу Куропат Наталью Горячко арестовали на 10 суток

05.07.2018 13:04 — Разное | Партизан  
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Наталья Горячко приговорена судом Партизанского районна Минска к 10 суткам ареста.

«Наталья находится в тюрьме на Окрестина, отбывает наказание, мы уже возили ей передачу», - сообщила Свабодзе подруга Натальи Горячко, активистка Галина Лагацкая. Больше в Лагацкай сведений о Наталью нет.

1 июля Наталья Горячко была задержана у ворот ресторана «Поедем поедим», расположенном у Куропат. Свидетель задержания сообщил, что через 15 минут после появления активистки на пикете к ресторану подъехал милицейский автомобиль, из которого вышли три человека, показали удостоверения сотрудников милиции и предложили активистке проехать с ними.

Утром того же дня в Минске были задержаны Павел Северинец, Ольга Миколайчик и Денис Урбанович. Павел Северинец и Ольга Миколайчик также были осуждены на 10 суток ареста.


В суде Партизанского района Минска Свободе подтвердили, что Горячко приговорили к 10 суткам ареста. Суд был еще 2 июля, в выходной день.

С начала июня Наталья Горячко брала участие в пикетировании ресторана у Куропат, часто вела оттуда стримы в «Фейсбуке», милиционеры составили на нее около 10 протоколов за нарушение правил дорожного движения и участии в несанкционированной акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Наталья Горячко приговорена судом Партизанского районна Минска к 10 суткам ареста.
 
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