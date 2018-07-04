В Пинске начала работу новая зоозащитная организация «Преданность другу»

Зелёный портал пообщался с руководительницей организации Татьяной Шуман и расспросил о школьных уроках доброты и других планах на будущее.



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Как и другие зоозащитные организации, «Преданность другу» делает ставку на привлечение обещственности к проблеме защиты животных.

«Мы хотим начать с детей, - рассказывает Татьяна. - Индира Ганди когда-то сказала: «Если хотите, чтобы не было войны, начните с детей». Эта фраза очень запала мне в душу. Хорошее отношение к животным надо в первую очередь воспитывать у детей. К сожалению, не во всех семьях этому учат, да и вообще, на самом деле, было бы хорошо, если бы этим дополнительно занимались педагоги. Мне очень нравится, что и у нас в Пинске, и в других городах проводят так называемые уроки доброты. Но, к сожалению, они проводятся точечно, и массовости как таковой нет. И появилась идея, чтобы у каждого классного руководителя была возможность доводить информацию о животных на этих уроках по определённой методике».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56964.php

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Татьяна также добавляет, что её очень впечатлила публикация социального психолога Виталины Мазурук, которая пишет о том, что общение с животными очень благотворно влияет на душу человека и помогает развивать такие хорошие качества, как доброта, сострадание, уважение к окружающим.

«Даже на бытовом уровне заметно, что если человек хорошо относится к животным, то он по сути очень хороший человек, и другим людям зла тоже не делает», - говорит зоозащитница.

В ближайших планах организации – протестировать в Пинске единую методику проведения уроков доброты. С эти обещает помочь Людмила Логиновская из Центра этичного отношения к природе. Татьяна надеется, что вместе им удастся ввести в школы эти уроки и сделать их эффективными.

«Мы хотим проводить уроки доброты и раздавать на них флаеры, которые дети смогут отнести родителям. Возможно, мы будем также раздавать флаеры с информацией о бездомных животных родителям на родительских собраниях (через классных руководителей). Есть разные варианты информирования, и мы сейчас продумываем, какие лучше всего сработают в нашей ситуации. К сожалению, взрослые порой просто не знают о проблеме бездомных животных или знают, но не задумываются, насколько серьёзная эта проблема», - рассказывает Татьяна.

По мнению зоозащитницы, очень важно начать информационную кампанию именно с уроков доброты в школе. Она уверена, что дети очень сильно влияют на родителей.

«Можно заметить, что огромное количество рекламы вообще построено на обращении к детям или на теме детей. Так что работа «через детей» - это очень действенный подход».

Татьяна убеждена, что очень важно объединить людей, чтобы зоозащитная организация вместе с окрудающими могла фактически помогать бездомным животным. Пока что «Преданности другу» некуда размещать «найдёнышей», и волонтёры пытаются находить им дома через группы в социальных сетях.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56964.php

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«Я разработала программу по снижению численности бездомных животных в Пинске, но для её реализации нужны усилия и властей в том числе, - говорит Татьяна. - Я направила эту программу в исполком и попросила, чтобы специалисты из разных сфер, так или иначе связанных с проблемой, оценили моё предложение. Проблему обязательно надо решать, и сегодняшний подход (отлов и отстрел) ничего не даёт. Более того, собаки стали рожать большее количество щенков. Что действительно может помочь, так это массовая стерилизация».

Зоозащитная организация уже договорилась с местной службой по отлову бездомных животных, чтобы они не трогали тех, на ком есть красные ошейники.

Татьяна также обращает внимание на тот факт, что каждая эвтаназия собаки обходится государству порядка 30 рублей. За немного большую сумму собаку можно было бы стерилизовать и отпустить назад на улицу. Такой подход был бы не просто гуманнее, но и эффективнее.

«Я предлагала открыть благотворительный счёт при горисполкоме, и я бы помогала администрировать процесс. Я считаю, что все сборы должны быть абсолютно открыты, по всему должна быть полная отчётность. Но в горисполкоме мне сказали, что открывать такой счёт не будут, потому что «не положено»: «Вы открывайте счёт, а мы вам будем помогать». В итоге я за несколько дней согласовала наименование организации «Преданность другу», зарегистрировала её и пришла в горисполком с предложением сотрудничества».

Есть у Татьяны и идея привлечь бизнес-организации к зоозащитной деятельности: «Я подсчитала, что если каждое местное предприятие будет перечислять «Преданности другу» 50 рублей в месяц, то у нас будет возможность построить приют и больше помогать животным».

Основная проблема «Преданности другу» не отличается от того, с чем испытывают трудности все аналогичные организации: планы есть, а денег на их реализацию нет.

«А государство предпочитает пилить деревья, а не помогать животным» - подытоживает Татьяна.