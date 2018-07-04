Агент Нойока: «В течение трех лет брестское «Динамо» планирует завершить строительство 30-тысячного стадиона»

Агент украинского хавбека Александра Нойока поделился эмоциями после подписания контракта его подопечного с брестским «Динамо».



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«Александр Нойок подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» Брест. Контракт рассчитан до конца 2019 года. Непростое для нас решение, но оперативность переговоров, настойчивость и желание президента клуба и главного тренера клуба видеть Александра в своей команде убедили, опередили и не дали шансов другим клубам зацепиться за Нойока. На сегодняшний день амбиции Александра полностью совпадают с амбициями президента клуба.

Стремительное развитее брестской команды подтверждается конкретными делами, поступками, грандиозными планами и проектами со стороны руководства клуба!

В течение трех лет клуб планирует завершить строительство 30-тысячного стадиона, а уже в следующем году, планируется строительство и запуск лучшей детской академии футбола в стране!

Включение в состав учредителей клуба легендарного Диего Марадоны так же говорит о многом!» – написал Карагодин в Instagram.

Сегодня Нойок подписал контракт с брестским «Динамо». Соглашение рассчитано до конца 2019 года. Ранее украинец расторг контракт с минским «Динамо» и выплатил компенсацию клубу.