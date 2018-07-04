Скидка на отопление и новые тарифы на электроэнергию. Белорусы будут по-новому платить за ЖКУ

В Беларуси пересмотрят порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. «Это продиктовано многими факторами, связанными с новыми подходами к выполнению важнейших государственных задач, к проблемам энергосбережения и экономии природных ресурсов, к воспитанию у населения чувства собственника», — сообщает портал коммунальной грамотности населения. К каким изменениям готовиться белорусам в оплате ЖКУ.



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Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Для некоторых может подешеветь электроэнергия

Для некоторых потребителей могут пересмотреть в сторону понижения тарифы на электроэнергию.

— К примеру, несколько ущемленными выглядели интересы потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом. Пользуясь электрическим бойлером, практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам, — поясняется на портале коммунальной грамотности населения.

Для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. А при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. По полному тарифу платить будут те, кто превысит лимит в 400 кВт·ч в месяц.

Введут скидки на отопление

Для некоторых потребителей введут скидки на отопление — для тех, кто установит за свой счет приборы индивидуального учета отопления. Скидка составит 10%. Это изменение ориентировано в первую очередь на жильцов старых домов.

В введенных в эксплуатацию недавно домах такие приборы уже установлены. Кроме того, с 1 января этого года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны рассчитываться за отопление по приборам индивидуального учета.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Скидку на отопление хотят также ввести для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета, но они ими не пользуются.

— Отдельный разговор о домах, которые уже оборудованы приборами учета, но часть их жильцов так и не решились пока пользоваться данными техническими средствами при расчетах. Понятно, что за время вынужденного бездействия системы могли прийти в негодность, некоторые из них требуют проведения процедуры поверки, стоимость которой составляет около 70 рублей. Так что вложенные когда-то в обустройство собственной квартиры средства превратились в ненужный атрибут, — отмечается на портале коммунальной грамотности населения.

Скидка в 5% будет предоставляться тем, кто приведет в порядок установленное оборудование, в течение трех лет в качестве компенсации за понесенные расходы.

— Тот же, кто по-прежнему собирается игнорировать возможность расчетов за тепло по показаниям приборов индивидуального учета, рискует угодить в категорию безучетных потребителей со всеми вытекающими последствиями, — отмечается на портале. Безучетные потребители, к слову, оплачивают ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

О том, что в Беларуси хотят ввести скидки на отопление для тех, у кого установлены индивидуальные счетчики, стало известно еще в прошлом году. В ЖКХ тогда приводили статистику: в целом по стране индивидуальные счетчики установлены у 10,9% от всего многоквартирного жилищного фонда. Эти приборы стоят в 230 тысячах квартир. При этом из общего числа квартир, в которых установлены счетчики, рассчитываются за отопление по ним только 42% пользователей.

Ранее в ЖКХ сообщали , что плату за тепло по индивидуальным счетчикам могут сделать в Беларуси обязательной. Это коснется тех, у кого установлены такие приборы, но они ими не пользуются.

От вывоза мусора можно будет отказаться. Но не всем

Некоторые изменения касаются обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, и даже отказ от заключения договора не освобождает от ее оплаты. Данная норма обсуждению не подлежит, но у городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: проживаю на даче максимум три месяца, а платить нужно круглый год, — говорится на портале коммунальной грамотности.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Изменения предусматривают возможность приостановления оказания данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Эта норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Оплачивать газ и электричество по льготным тарифам можно будет по двум адресам

Некоторые белорусы смогут производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Причем второй адрес можно выбрать по желанию: неважно, что это — квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе.

К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате ЖКУ или инвалиды 3-й группы.

— Данную норму можно назвать проявлением социальной политики, хотя есть в данном решении и экономическая справедливость. Допустим, пенсионер или другой льготник трудовыми отношениями не связан и может теплое время года проводить в деревне или городском поселке, а на зиму перебираться в благоустроенную квартиру. Раньше по одному из двух адресов он вынужден был оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится, — говорится на портале.

Отдельная колонка на полив огорода

Хозяева индивидуальных домов, которые содержат скот, а летом вынуждены поливать огороды, смогут установить отдельный прибор учета потребления воды. Он будет контролировать расход воды именно на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

— В городской квартире поступившая из сети вода сливается в канализацию, а значит, и плата за водоотведение берется соразмерно. А вот при поливе огорода и поении животных дополнительной нагрузки на канализационные сети нет.

Напомним, нормы потребления воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека.

Переплатили за ЖКУ? Возврат «живыми деньгами»

В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию.

Вместе с заявлением необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий личность, и платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Напомним, что ранее лишние суммы не возвращались, а списывались в счет будущих платежей.

Срок давности для ошибки

В изменениях прописан порядок устранения допущенных исполнителем ошибок, в результате которых приходится дополнительно начислять плательщику определенные суммы. Сейчас это возможно сделать только за три месяца. Раньше срок был значительно больше — три года.

— За такое время недоплаченные суммы иногда вырастали до астрономических размеров, и в случае выявления оплошности гражданин вынужден был напрягать семейный бюджет, что вызывало справедливые нарекания. Ведь виноват-то в подобной ситуации не плательщик, а специалист, когда-то неверно истолковавший законодательство или не обративший внимание на какой-то нюанс, — отмечается на портале. — С другой стороны, срок давности остается таким же (три года) в случаях, если недостаточное начисление производилось по вине гражданина. Например, если поменялся собственник, а об этом не было своевременно сообщено.

Изменения для жильцов общежитий

Белорусы, которые проживают в общежитии и заключили договор найма жилого помещения, будут обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию. Это касается в том числе потребляемой электроэнергии на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также за санитарного содержания вспомогательных помещений. То есть в обязательном порядке нужно будет платить за все услуги, которые начисляются в зависимости от количества проживающих.

Ранее подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.

— Допустим, если человек, заселившийся в общежитие на период трудовых отношений, был зарегистрирован по месту жительства в другом городе, он на вполне законном основании мог не платить за перечисленные услуги. В то же время потребленные по групповым приборам учета ресурсы оплачивались по количеству зарегистрированных граждан, что увеличивало суммы в жировках для остальных. Теперь подобные факты неоднозначного трактования будут исключены.

Деньги на капремонт должны тратиться по назначению

Изменениями предусмотрено, что отчисления жильцов на капремонт должны расходоваться по прямому назначению. В первую очередь это касается товариществ собственников.

— Схема отчислений на капремонт многоквартирных жилых домов позволяет приводить в должный порядок эксплуатируемый жилой фонд и планировать данные работы на долгосрочную перспективу. В товариществах собственников данная схема иногда давала сбой из-за неточности формулировки. Перечисления на капремонт не аккумулировались на специальных счетах, а значит, лишались статуса целевых средств и могли направляться на совершенно другие нужды. Сейчас в постановлении прямо прописано, что отчисления граждан на капитальный ремонт предназначены исключительно для капитального ремонта. Воспользоваться ими для решения других вопросов не удастся.

Основным документом, регулирующим экономическую сторону отношений между потребителями и предприятиями ЖКХ, является постановление Совмина от 12 июня 2014 года № 571 «Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов». В этот документ и собираются внести изменения по оплате ЖКУ.