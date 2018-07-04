Цветочный наряд города над Бугом

Город над Бугом по-своему хорош в любое время года, но особенно Бресту к лицу лето. Природные краски придают ему особый шарм и очарование. Над созданием летнего наряда Бреста трудится не только природа, активно помогают и люди — представители коммунальных служб, предприятий и организаций, а также просто неравнодушные жители.

О секретах озеленения и как идет подготовка к фестивалю цветов рассказали в теплицах “Коммунальника”.