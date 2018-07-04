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Цветочный наряд города над Бугом
05.07.2018 13:54 — Разное | Виртуальный Брест
Город над Бугом по-своему хорош в любое время года, но особенно Бресту к лицу лето. Природные краски придают ему особый шарм и очарование. Над созданием летнего наряда Бреста трудится не только природа, активно помогают и люди — представители коммунальных служб, предприятий и организаций, а также просто неравнодушные жители.
О секретах озеленения и как идет подготовка к фестивалю цветов рассказали в теплицах “Коммунальника”.
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Город над Бугом по-своему хорош в любое время года, но особенно Бресту к лицу лето. Природные краски придают ему особый шарм и очарование. Над созданием летнего...
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